Újabb pazar teljesítmény Kós Huberttől: ezúttal 50 méter háton szerzett aranyérmet Torontóban

Aranyérmet szerzett Kós Hubert az úszó Világkupán szombaton.

Carmel és Westmont után Torontóban is megnyerte az ötven hátat Kós Hubert. A sportoló magyar idő szerint éjjel győzött a torontói állomáson, s mivel ezt előtte az előző két helyszíneen is megtette, meg is kapta a koronáját az úszása után.

A koronát, és az azzal járó 10 ezer dollárt azok kapják, akik ugyanazt a számot mindhárom viadalon megnyerték.

Az igazi korona azonban a kilencből kilences mutató lenne a vk-sorozat végén, és egyértelműen ez Kós Hubert célja is: a csütörtöki 200 háton felállított világcsúcs, és az, hogy az előző hétvégén, Westmontban százon nagyon közel járt a világrekordhoz azt vetíti előre, hogy hátúszásban a magyar klasszis veretlen maradhat a sorozatban – írta a Nemzeti Sport.

Kiemelt kép: Kós Hubert (Fotó: MTI/Derencsényi István)