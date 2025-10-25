Műsorújság
Újabb pazar teljesítmény Kós Huberttől: ezúttal 50 méter háton szerzett aranyérmet Torontóban

Szerző: hirado.hu
2025.10.25. 09:41

Szerző: hirado.hu
Aranyérmet szerzett Kós Hubert az úszó Világkupán szombaton.

Carmel és Westmont után Torontóban is megnyerte az ötven hátat Kós Hubert.  A sportoló magyar idő szerint éjjel győzött a torontói állomáson, s mivel ezt előtte az előző két helyszíneen is megtette, meg is kapta a koronáját az úszása után.

A koronát, és az azzal járó 10 ezer dollárt azok kapják, akik ugyanazt a számot mindhárom viadalon megnyerték.

Az igazi korona azonban a kilencből kilences mutató lenne a vk-sorozat végén, és egyértelműen ez Kós Hubert célja is: a csütörtöki 200 háton felállított világcsúcs, és az, hogy az előző hétvégén, Westmontban százon nagyon közel járt a világrekordhoz azt vetíti előre, hogy hátúszásban a magyar klasszis veretlen maradhat a sorozatban  – írta a Nemzeti Sport.

Kiemelt kép: Kós Hubert (Fotó: MTI/Derencsényi István)

