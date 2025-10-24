Világrekordot úszott Kós Hubert Torontóban

Kós Hubert világrekorddal (1:45.12) győzött 200 háton a rövid pályás világkupa nyitónapján.

A 22 éves olimpiai, világ- és Európa-bajnok klasszis ezzel pályafutása első világcsúcsát érte el, megdöntve az ausztrál Mitch Larkin 2015 óta fennálló rekordját (1:45.63) – írta a Nemzeti Sport.

A magyar úszó tavaly még mindössze két századdal maradt el a világrekordtól a budapesti rövid pályás vb-n, most viszont minden összejött

– méghozzá lenyűgöző formában. „Jó érzés, hogy akkor is tudok jól úszni, amikor nem edzek teljes erőbedobással” – mondta Kós, aki 10 ezer dolláros bónuszt is kap a rekordért.

👑 Crown secured. Record shattered.

🇭🇺 Hubert Kos goes 1:45.12 in the men’s 200m backstroke, a new World Record and his Crown title! 🔥#UnitedByRacing pic.twitter.com/tKPKsX9z00 — World Aquatics (@WorldAquatics) October 24, 2025

A bravúros győzelem után nem sokkal Kós újabb remeklést mutatott: országos csúccsal (50.56) második lett a 100 méteres vegyesen.

A magyar klasszis az idei világkupa-sorozat mindhárom állomásán tarolt, így jó eséllyel zárhatja Torontóban három koronával, ami az összetett győzelmet és 100 ezer dolláros fődíjat is jelentheti számára.

Kiemelt kép: Kós Hubert rajtol a férfi hátúszás döntőjében (MTI/Illyés Tibor)