Nehezen érthető és emészthető, hogy a Ferencváros szurkolóinak egy csoportját az osztrák hatóságok nem engedték át a határon - jelentette ki Dibusz Dénes

Dibusz Dénes, a Ferencváros labdarúgócsapatának kapusa szerint az együttes végig hitt abban, hogy lehet keresnivalója a Salzburg ellen, amelynek otthonában csütörtök este egygólos hátrányból fordítva 3-2-es győzelmet aratott az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulós mérkőzésén.

„Az első félidőben sem voltunk alárendelt szerepben, ugyanakkor azt gondolom, hogy a szünet után nagyon jól reagáltunk” – nyilatkozta a találkozó után a 34 éves játékos, aki hozzátette, nem emlékszik, hogy bármilyen mérkőzésen sikerült volna nyolc perc alatt háromszor is betalálniuk. „Azt gondolom és úgy is éreztem, hogy végig nyílt volt az összecsapás, ugyanakkor hittünk benne, hogy meglesznek a lehetőségeink, mert éreztük, hogy ez a Salzburg nem jobb nálunk”.

A sérüléséből visszatért válogatott kapus azt is elárulta, hogy semmilyen fájdalmat, vagy problémát nem érzett a találkozó közben, és azt reméli, másnap sem lesz semmi gondja.

„Nagyon örülünk ennek a hét pontnak, amelyet az első három meccsünkön szereztünk, és ha otthon a Ludogorec ellen újabb hármat szerzünk, akkor az már szinte továbbjutást ér. Azt gondolom, hogy ez mindannyiunk számára motiváció. Remélem, hogy a szurkolóinkat is lelkesíti és újra telt ház előtt fogunk majd játszani” – utalt a két hét múlva sorra kerülő budapesti El-mérkőzésre Dibusz.

A kapus úgy fogalmazott, „nehezen érthető és emészthető”, hogy a Ferencváros szurkolóinak egy csoportját az osztrák hatóságok nem engedték át a határon, ugyanakkor szerinte „ezt magasabb szinten kell rendezni, mint a klub”.

„Ahogyan a délutáni videoüzenetben elmondtam, értük is küzdöttünk, ugyanakkor sajnáljuk, hogy ők a helyszínen nem élhették át ezt a győzelmet. Reméljük, hogy a jövőben több ilyen eset nem fordul elő” – mondta a hálóőr.

A Ferencváros három forduló után hét szerzett ponttal a nyolcaddöntőt érő hetedik helyen áll az Európa-liga alapszakaszában. Két hét múlva a következő körben a bolgár Ludogorecet fogadja.

Kiemelt kép: Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa (MTI/Czeglédi Zsolt)