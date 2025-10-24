Az Újpest ellen is győzni szeretne a Debrecen

Augusztus vége óta veretlen a labdarúgó Fizz Ligában a Debreceni VSC, amely a 11. fordulóban hazai pályán játszik az Újpesttel.

A hétvége legpatinásabb párharcát a Nagyerdei Stadionban rendezik, ahol 116. alkalommal csap össze a hajdúsági és a fővárosi együttes. A házigazda négy egymást követő bajnoki találkozón nem kapott ki, s bár csak a hatodik helyen áll a tabellán, ugyanannyi pontot szerzett, mint a második MTK Budapest. A veretlenségi sorozatból az előző három bajnokija döntetlennel végződött, akárcsak a vasárnap délutáni ellenfelének. Az Újpest ugyan öt forduló óta nyeretlen, de a hajdúságiak ellen a legutóbbi három élvonalbeli meccsén győzött. A lila-fehérek múlt vasárnap a bajnok Ferencváros ellen elért 1-1 után magabiztosan utazhatnak Debrecenbe.

A listavezető és a mezőny egyetlen veretlen csapata, a Paks szintén az ország keleti felében lép pályára, mégpedig az idény eddigi négy hazai mérkőzésén egyaránt döntetlent elérő Diósgyőr otthonában. A zöld-fehérek idegenbeli mérlege három győzelem és két döntetlen, ráadásul mind az öt találkozón megszerezték a vezetést, csakhogy a legutóbbi kettőn, a Nyíregyháza és a Ferencváros otthonában meg kellett elégedniük az egy ponttal. A tizedik helyen álló Diósgyőr az újabb döntetlennel nem sokra menne, mivel ötmérkőzéses nyeretlen sorozata miatt mindössze egy ponttal áll a kiesőzóna előtt.

Ugyanakkor a hétvégi forduló után nem valószínű, hogy a sereghajtó Zalaegerszeg megelőzi a miskolciakat, mivel vasárnap este a Ferencváros vendégeként játszik, márpedig a fővárosi zöld-fehérek ellen 2002 márciusa óta csupán egyszer győzött idegenben és háromszor ért el döntetlent. Csonka András sárga lapos eltiltása miatt nem léphet pályára a Groupama Arénában, ahol a ZTE a legutóbbi négy bajnokiját elveszítette. A Ferencvárosnál is van egy hiányzó: Gróf Dávidot az MLSZ fegyelmi bizottsága négy mérkőzésre tiltotta el, mivel múlt héten vasárnap az Újpest elleni rangadó hosszabbításában fellökött egy labdaszedő fiút a játéktéren kívül. Hiánya viszont azért nem okoz gondot, mert a 36 éves Dibusz Dénes sérülése után visszatért a kapuba a Salzburg vendégeként 3-2-re megnyert Európa-liga-mérkőzésen.

A forduló szombat délután a Puskás Akadémia-MTK Budapest mérkőzéssel kezdődik. A hazaiak a múlt héten a Zalaegerszeg 1-0-s legyőzésével ötmérkőzéses nyeretlenségi sorozatukat zárták le, de így is visszaestek a hetedik helyre. Az MTK jobb formát mutat ugyan, amelyet második helye is bizonyít, ugyanakkor idegenben képes a negatív szenzációra is. Ilyen volt a legutóbbi, kieső helyen szerénykedő újonc Kazincbarcika elleni 3-1-es veresége, Felcsúton pedig több mint három éve nem győzött.

Szombaton késő este rendezik a Nyíregyháza-Kazincbarcika találkozót, amely az élvonalban az első lesz ugyan, de összesen 48-szor rendezték már meg a párharcot. A Spartacus 1987 óta őrzi veretlenségét pályaválasztóként, az időközben lejátszott 19 bajnokiból csak három döntetlent ért el a Barcika, amely sorozatban hét vereségnél tart. Az NB I-ben jelenleg két pont választja a csapatokat.

A Kisvárda-ETO FC összecsapásra vasárnap kora délután kerül sor, mindkét együttes egyaránt 16 pontot szerzett eddig, a hazaiak több győzelmüknek köszönhetően állnak előkelőbb helyen a tabellán. Révész Attila sportigazgató, egyben megbízott vezetőedző két forduló óta vette át az irányítást, a csapat pedig még gólt sem kapott, a Diósgyőrt és a Kazincbarcikát is 1-0-ra győzte le. Az ETO azonban idegenben még nem kapott ki az idényben.

A Nyíregyháza-Kazincbarcika mérkőzést az M4 Sport+, a többi mérkőzést az M4 Sport közvetíti élőben.

Fizz Liga, 11. forduló:

szombat:

Puskás Akadémia FC-MTK Budapest 14.30

Diósgyőri VTK-Paksi FC 17.00

Nyíregyháza Spartacus FC-Kolorcity Kazincbarcika SC 19.30

vasárnap:

Kisvárda Master Good-ETO FC 12.45

Debreceni VSC-Újpest FC 15.00

Ferencvárosi TC-Zalaegerszegi TE FC 17.30

Paksi FC 10 5 5 – 25-15 20 pont MTK Budapest 10 5 1 4 23-17 16 Kisvárda Master Good 9 5 1 3 9-13 16 Ferencvárosi TC 9 4 4 1 19- 9 16 ETO FC 9 4 4 1 19-11 16 Debreceni VSC 10 4 4 2 13-12 16 Puskás Akadémia FC 10 4 2 4 13-15 14 Újpest FC 10 2 4 4 13-13 10 Nyíregyháza Spartacus FC 10 2 3 5 14-23 9 Diósgyőri VTK 10 1 5 4 13-20 8 Kolorcity Kazincbarcika SC 9 2 1 6 9-19 7 Zalaegerszegi TE FC 10 1 4 5 16-19

Kiemelt kép: Bese Barnabás (k), Horváth Krisztofer (b), az Újpest és Heitor (j), a Gyõr játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójában játszott Újpest FC – ETO FC Győr mérkõzésen a Szusza Ferenc Stadionban (MTI/Illyés Tibor)