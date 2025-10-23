Szijjártó Péter: Négy konzul segíti a ferencvárosi szurkolókat Salzburgban

A tárcavezető kiemelte: „Bár az osztrák hatóságok megakadályozták több mint ötszáz ferencvárosi szurkoló Salzburgba való eljutását, de több mint ezer torokból így is szólni fog a Fradi-induló a Red Bull Arénában”.
„Ezért fontos, hogy a helyszínre érkezett szurkolókat négy konzul segíti a stadionban, és látván az osztrák hatóságok hozzáállását, ha bárkinek segítségre van szüksége, él az ügyeleti telefonszámunk: +43 660 259 3184” – tudatta.
Szijjártó Péter közölte: bekérették a külügybe az osztrák nagykövetet, amiért nem engedték be Ausztriába a Fradi szurkolóit szállító vonatot
A külgazdasági és külügyminiszter felháborítónak és botrányosnak nevezte, hogy nem engedték be Ausztriába a Fradi-szurkolókat a Salzburg-Ferencváros Európa-liga labdarúgó mérkőzésre szállító vonatot.
Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. szeptember 16-án. (Fotó: MTI/Soós Lajos)