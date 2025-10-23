Műsorújság
Szijjártó Péter: Négy konzul segíti a ferencvárosi szurkolókat Salzburgban

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.23. 18:05

| Szerző: hirado.hu
Bár az osztrák hatóságok megakadályozták több mint ötszáz ferencvárosi szurkoló eljutását Salzburgba, mintegy ezren így is a helyszínen vannak, akiknek négy magyar konzul segíthet szükség esetén – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

A tárcavezető kiemelte: „Bár az osztrák hatóságok megakadályozták több mint ötszáz ferencvárosi szurkoló Salzburgba való eljutását, de több mint ezer torokból így is szólni fog a Fradi-induló a Red Bull Arénában”.

„Ezért fontos, hogy a helyszínre érkezett szurkolókat négy konzul segíti a stadionban, és látván az osztrák hatóságok hozzáállását, ha bárkinek segítségre van szüksége, él az ügyeleti telefonszámunk: +43 660 259 3184” – tudatta.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. szeptember 16-án. (Fotó: MTI/Soós Lajos)

 

