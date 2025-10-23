Szijjártó Péter: Hamarosan továbbindulhat a ferencvárosi szurkolók vonata Ausztriába

Az osztrák rendőrség megállította a ferencvárosi szurkolók különvonatát a határon, azonban hamarosan továbbindulhatnak Salzburg felé az esti mérkőzésre – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be, hogy az osztrák rendőrség megállította a ferencvárosi szurkolók különvonatát a határon.

„A bécsi nagykövetségünk és a konzuljaink közvetítésével a két rendőrség megegyezett, hogy magyar rendőrök kíséretével a vonat hamarosan továbbindulhat” – tudatta.

„Az előbb telefonon beszéltem osztrák külügyminiszter-kollégámmal, Beate Meinl-Reisingerrel, aki segítséget ígért a vonat továbbhaladása kapcsán” – folytatta.

„Megteszünk mindent, hogy a Fradi szurkolótábora időben eljusson Salzburgba” – tette hozzá.

A Ferencváros futballcsapata az FC Salzburggal játszik csütörtökön az Európa-liga mérkőzésén.

Kiemelt kép: A Ferencváros szurkolói a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 2. fordulójában játszott Ferencvárosi TC – Noah visszavágó mérkõzésen a Groupama Arénában 2025. július 30-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)