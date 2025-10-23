„Lenyűgöző gólt szerzett, minden tekintetben kiváló játékos” – Szoboszlairól áradozik az angol sajtó - VIDEÓ

A szerda este Frankfurtban 5-1-es BL-győzelmet arató Liverpool klasszis magyar labdarúgójának kiváló teljesítményéről áradozik az angol sajtó. A meccsen gólt és gólpasszt is jegyző Szoboszlai Dominikról egyebek között olyanokat is írnak, hogy „Lenyűgöző gólt szerzett, minden tekintetben kiváló játékos”.

Mint arról a közmédia is beszámolt, szerda este az angol Liverpool FC idegenben aratott kiütéses, 5-1-es győzelmet a német Eintracht Frankfurt ellen a labdarúgó Bajnokok-ligája főtáblájának harmadik fordulójában. A sikerből Szoboszlai Dominik, az angol bajnokegyüttes és a magyar válogatott 25 esztendős klasszisa góllal, gólpasszal és nagyszerű játékkal vette ki a részét.

A magyar játékos a frankfurti Deutsche Bank Parkban, közel 60 ezer néző előtt rendezett találkozón a Mersey-partiak harmadik gólját készítette elő egy szögletrúgással még az első félidő hajrájában, az ötödik találatot pedig saját maga jegyezte, amikor 18 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. Csapata ezzel a gólzáporos sikerrel vetett véget négymérkőzéses vereségsorozatának.

A csakfoci.hu labdarúgó szakportál Szoboszlai lába előtt hever a nemzetközi sajtó címmel kezdődő beszámolójában egyebek között azt írja: a magyar válogatott focistát nem győzték dícsérni a mérkőzést követően.

A tudósítás szerint

az angol internetes portálok mindegyike legalább 8-as osztályzattal ismerte el Szoboszlai teljesítményét, de például a One Football 9 és felest, tehát majdnem a lehető legmagasabb érdemjegyet adta a Liverpool nagyszerű magyarjának.

A Mirror a 8-as osztályzat mellé azt írta: ebben a szezonban Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legkiegyensúlyozottabb játékosa , legyen középső középpályás vagy éppen jobbhátvéd.

Lenyűgöző gólt szerzett, minden tekintetben kiváló játékos

– tették hozzá.

A One Football, amely 9,5-ös osztályzatot adott Szoboszlainak így méltatta a játékost:

védekezésben rengeteget dolgozott, az ellenfél térfelén irányította a játékot.

A Liverpool.com szerint Szoboszlai Jones mellett a középpályán nagy területet fedett le, és igazi energiát vitt a Liverpool középpályájába. A magyar játékos Konate góljánál is gólpasszt adott, de a 8. percben is parádésan készített elő Alexander Isaknak.

A mérkőzés végén szerzett gólja a „Vörösök” legszebb találata volt.

A Liverpool Echo Szoboszlait a két mélyebben játszó középpályás egyikeként említi és miközben a védekezésben mutatott fegyelmezettségét emeli ki, hozzáteszi, hogy így is képes volt Isaknak helyzetet kialakítani, és közreműködött a negyedik gólban, mielőtt az ötödiket bevágta volna.

Szoboszlai Dominik parádés gólja a közösségi médiában megosztott videón is megtekinthető.

A Sofascore szerint

Szoboszlai volt a meccs embere, 8,9-es érdemjegyet adott a magyar középpályásnak és azt írta: neve mellé öt fontos passz, 110-ből 105 pontos átadás került, ráadásul a saját térfelén az összes passza csapattársához ment.

A Whoscored szintén a meccs emberének választotta Szoboszlai Dominikot és a csaknem tökéletes 9 és feles érdemjegyet adta neki.

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik, az FC Liverpool és a magyar labdarúgó válogatott játékosa (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)