Eltiltották Gróf Dávidot, négy mérkőzés után léphet pályára

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.22. 17:46

| Szerző: hirado.hu
Gróf Dávidot, a címvédő Ferencváros kapusát négy bajnoki mérkőzésre eltiltotta a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága, mert az Újpest otthonában 1-1-es döntetlenre végződött vasárnapi rangadón ellökte az egyik fiatal labdaszedőt.

Az MLSZ honlapjának szerdai beszámolója szerint a testület súlyos sportszerűtlenségnek minősítette az esetet, ezért a kapus az eltiltás mellett pénzbüntetésben is részesült.

Szurkolóinak viselkedése miatt pénzbüntetést kapott a Nyíregyháza Spartacus, a Diósgyőri VTK és az ETO FC Győr és a másodosztályú Budapest Honvéd is.

Kiemelt kép: Gróf Dávid, a Ferencváros kapusa (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

