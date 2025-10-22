Eltiltották Gróf Dávidot, négy mérkőzés után léphet pályára

Az MLSZ honlapjának szerdai beszámolója szerint a testület súlyos sportszerűtlenségnek minősítette az esetet, ezért a kapus az eltiltás mellett pénzbüntetésben is részesült.
Szurkolóinak viselkedése miatt pénzbüntetést kapott a Nyíregyháza Spartacus, a Diósgyőri VTK és az ETO FC Győr és a másodosztályú Budapest Honvéd is.
Kiemelt kép: Gróf Dávid, a Ferencváros kapusa (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)