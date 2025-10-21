„Bízom benne, hogy megcsinálják” – a vb-n találkozna a magyarokkal a Videoton korábbi alapembere

A fehérvári klubot 2012 és 2023 között erősítő játékos az M1-nek nyilatkozva meghatottan beszélt az élményről.

„Óriási az öröm, teljesült az álmunk. Nagyon hosszú utat tettünk meg a kijutás felé, sok áldozatot hoztunk, az egész ország, a teljes nemzet büszke, mindenki örül ennek a sikernek. Ez nem csak a futballt, a teljes társadalmunkat érinti. Fantasztikus ünneplés volt a kijutás után, mindenki boldog volt, kiment az utcára, nagy pillanat volt ez számunkra, mint ahogy az ország történetében is” – emlékezett vissza Stopira, aki góljával kulcsszerepet játszott abban, hogy a Zöld-foki szigetek együttese Afrikából hatodikként kijusson a jövő évi vb-re.

A 37 éves játékos szerint a siker különösen értékes, mivel a Zöld-foki szigetek egy kis ország, amelynek ereje a közösségben és a hitben rejlik.

„Ez egy kis nemzet, nincs könnyű dolgunk a nagyobb országok ellen, emiatt is adott ennyire nagy örömöt ez az egész utazás. Az, hogy ilyen kis országként kijutottunk a világbajnokságra, még nagyobb jelentőséggel bír, hisz nem vagyunk sokan, nehéz sorozat volt a csapat számára, de elkötelezettek voltunk, mindent beleadtunk. Kicsik vagyunk, de nagy szívünk van. Az emberek, akik eddig nem ismerték a Zöld-foki szigeteket, most megismerik, és ez még szebbé teszi az egészet” – mondta büszkén a játékos a válogatottjáról, amely

a második legkisebb népességű országként jutott ki a legrangosabb labdarúgó eseményre.

A korábbi Videoton-játékos elmondta, továbbra is figyelemmel kíséri a fehérváriak szereplését, és bízik abban, hogy a klub hamarosan visszatér az élvonalba. Emellett korábbi csapattársa, Nego Loic kapcsán elmondta, a magyar válogatottnak is drukkol, hogy sikerüljön kiharcolnia a világbajnoki szereplést.

„Követem a Videotont, Székesfehérvárt egykor az otthonomnak tudhattam, nagyon tisztelem a várost és a klubot. Azt kívánom, jussanak vissza a magyar élvonalba. Nego Loic is felhívott telefonon, gratulált nekem. Én a magam részéről sok szerencsét kívánok a magyar válogatottnak, bízom benne, hogy Magyarország is kijut a világbajnokságra, jó lenne, ha ott találkozhatnánk”

– fogalmazott a közmédiának nyilatkozcva Stopira.

A magyar válogatott legközelebb november 13-án Örményországban lép pályára, majd 16-án az írek ellen, hazai pályán zárja a selejtezősorozatot. Szoboszlaiéknek jó esélyük van a pótselejtezőt érő második hely megszerzésére, ami már az utolsó előtti fordulóban eldőlhet: ha Magyarország legyőzi Örményországot, és Írország kikap Portugáliától, a zárómeccs tét nélkülivé válik.

Kiemelt kép: A fehérvári Stopira, miután gólt szerzett a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójában játszott Ferencvárosi TC – MOL Fehérvár FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2023. április 2-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)