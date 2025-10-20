Magyar és székely zászlók miatt súlyosan büntetik az erdélyi focicsapatot, a klubelnök magyarázatot vár

Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke magyarázatot vár arra, mi alapján bírságolta meg a marosvásárhelyi csendőrség a labdarúgóklubot a kifüggesztett magyar és székely zászlók miatt.

Az M1 aktuális csatornának a hétfői sajtótájékoztatón elmondta, hogy a hatóságok részéről semmilyen útmutatást nem kaptak, de „6000 eurós büntetések érkeznek” hozzájuk.

Kiemelte, hogy a kormánymegbízottnak kellene felügyelnie a törvényességet, az FK Csíkszereda klubelnökeként azonban ő nem kapott semmilyen jelzést.

„Írjon nekünk, hogy be van-e tiltva a magyar zászló, a székely zászló, vagy nincs betiltva. A parlamenti képviselőink, szenátoraink szóljanak. Tudassák velünk, hogy be van-e tiltva”

– mondta Szondy. Hozzátette: ha viszont nincs betiltva a magyar és a székely zászló, akkor nem érti, mi alapján kapnak büntetéseket.

„Mi a futballal akarunk foglalkozni. Ez nem a mi háborúnk”

– fogalmazott. A klubelnök úgy véli, a bírságokkal olyan helyzetbe sodorják a klubot, hogy már a beléptetéskor meg kellene akadályoznia magyar és székely zászlók bevitelét a stadionba, illetve olyan személyek belépését, akik ilyen címeres mezt viselnek. Hangsúlyozta: arról szólnak ezek a büntetések, hogy őket erre kényszerítsék.

