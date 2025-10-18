Haaland duplájával nyert a Manchester City

Erling Haaland duplájának köszönhetően a Manchester City 2-0-ra legyőzte vendégét, az Evertont az angol labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójának szombati játéknapján.

A norvég támadó így már 11 gólnál jár a szezonban és magabiztosan vezeti a mesterlövészek listáját.

A Bournemouth fordulatos mérkőzésen játszott 3-3-as döntetlent a Crystal Palace otthonában: a vendégek a fiatal francia Eli Junior Kroupi duplájával már 2-0-ra is vezettek, majd miután honfitársa Jean-Philippe Mateta egyenlített, a skót Ryan Christie góljával ismét az immár hét kör óta veretlen Bournemouth-nál volt az előny.

Az utolsó fordulatot ismét Mateta szállította, aki a 97. percben büntetőből egyenlített ismét, ezzel mesterhármast elérve.

Premier League, 8. forduló:

Manchester City–Everton 2-0 (0-0)

Brighton–Newcastle United 2-1 (1-0)

Burnley–Leeds United 2-0 (1-0)

Crystal Palace–Bournemouth 3-3 (0-2)

Sunderland–Wolverhampton Wanderers 2-0 (1-0)

korábban:

Nottingham Forest–Chelsea 0-3 (0-0)

később:

Fulham–Arsenal 18.30

vasárnap:

Tottenham Hotspur–Aston Villa 15.00

Liverpool–Manchester United 17.30

hétfő:

West Ham United–Brentford 21.00

Kiemelt kép: Erling Haaland, a Manchester City játékosa a Manchester City – SSC Napoli mérkőzésen 2025. szeptember 18-án (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)