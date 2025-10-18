Haaland duplájával nyert a Manchester City

A norvég támadó így már 11 gólnál jár a szezonban és magabiztosan vezeti a mesterlövészek listáját.
A Bournemouth fordulatos mérkőzésen játszott 3-3-as döntetlent a Crystal Palace otthonában: a vendégek a fiatal francia Eli Junior Kroupi duplájával már 2-0-ra is vezettek, majd miután honfitársa Jean-Philippe Mateta egyenlített, a skót Ryan Christie góljával ismét az immár hét kör óta veretlen Bournemouth-nál volt az előny.
Az utolsó fordulatot ismét Mateta szállította, aki a 97. percben büntetőből egyenlített ismét, ezzel mesterhármast elérve.
Premier League, 8. forduló:
Manchester City–Everton 2-0 (0-0)
Brighton–Newcastle United 2-1 (1-0)
Burnley–Leeds United 2-0 (1-0)
Crystal Palace–Bournemouth 3-3 (0-2)
Sunderland–Wolverhampton Wanderers 2-0 (1-0)
korábban:
Nottingham Forest–Chelsea 0-3 (0-0)
később:
Fulham–Arsenal 18.30
vasárnap:
Tottenham Hotspur–Aston Villa 15.00
Liverpool–Manchester United 17.30
hétfő:
West Ham United–Brentford 21.00
Kiemelt kép: Erling Haaland, a Manchester City játékosa a Manchester City – SSC Napoli mérkőzésen 2025. szeptember 18-án (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)