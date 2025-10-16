Messi a gólpassz-világrekorder, Puskás és Kocsis tartja dobogóközeli pozícióját

Lionel Messi az 59. és 60. gólpasszát adta Argentína színeiben a Puerto Rico elleni barátságos mérkőzésen (6-0), ezzel ő az első játékos a futballtörténelemben, aki e mutatóban elérte a 60-as határt – írta csütörtöki anyagában az IFFHS.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kimutatása szerint az argentinok világsztárja immár két assziszttal áll az egyformán 58 gólpasszos brazil Neymar és az amerikai Landon Donovan előtt. Messi 195 válogatott meccsén produkálta a 60-as számot, Neymarnak 128, Donovannak pedig 157 mérkőzésre volt szüksége az 58-hoz.

A vonatkozó világrangsorban két magyar következik a negyedik és az ötödik helyen:

Puskás Ferenc – az Aranycsapat, majd a spanyol válogatott színeiben – 1945 és 1962 között 53 gólpasszt adott 89 válogatott fellépésén, míg Kocsis Sándor – Puskás csapattársaként a magyar nemzeti együttesben – az 1948 és 1956 közti időszakban játszott 68 mérkőzésén 51 alkalommal működött közre magyar gólban.

Az IFFHS a listához fűzött megjegyzésben kitért rá, hogy Messinek már csak két, gólt megelőző átadás hiányzik ahhoz, hogy az argentin válogatottban és a különböző klubcsapataiban profi karrierje során összesen szerzett gólpasszainak a száma elérje a 400-at, mely mérföldkőhöz ő érkezhet el először a futballtörténelemben.

