Szoboszlai Dominik: Ha egy ilyen portugál válogatott ellen tudunk így játszani, miért ne tudnánk bárki más ellen is

„Hiszen ha egy ilyen portugál válogatott ellen tudunk így játszani, akkor kérdezem saját magamtól is, hogy miért ne tudnánk bárki más ellen is.”

– mondta a válogatott csapatkapitánya, aki elmondta, hogyan élte meg a döntetlent érő gólja előtti pillanatokat.

„Reméltem, nem a rövidre fogja adni, már nem volt erőm oda bemenni, de Barni ott volt, és végre gondolkozott is, átlépte a labdát”

– mondta viccelődve a Ferencváros csatáráról Szoboszlai, aki a meccs után mezt cserélt a két gólt szerző Cristiano Ronaldoval.

Kapcsolódó tartalom Jól játszott a magyar válogatott, döntetlent ért el Portugáliával

Valóra vált gyerekkori álmok

Az 1956 utáni első magyar játékosként Portugáliában betaláló Szalai Attila elsősorban a csapat hozzáállását méltatta. „Ez a mentalitás jellemez tényleg minket, hogy az utolsó pillanatig sem adjuk fel, ha kell, vért izzadunk, de megteszünk mindent, amit tudunk. Szívünket-lelkünket kivisszük a pályára, ma is ez történt, és hál’istennek az élet megjutalmazta ezt az egyenlítő gólnál” – fogalmazott a török Kasimpasa csapatának védője.

Hasonlóan vélekedett a második találatot előkészítő Lukács Dániel is, aki szerint azért is nagyon jó ez a csapat, mert az utolsó pillanatig bíznak benne, hogy sikerülhet, aminek köszönhetően jött össze ez „a győzelemmel felérő döntetlen”.

„Személy szerint nagyon örülök persze a gólomnak is – folytatta Szalai – Gyönyörű labdát kaptam Dominiktól, a kapus nem tudott rá kiérni, jól akadályoztuk ebben, ezeket is gyakoroljuk. Azt sajnálom, hogy utána két ilyen gólt kaptunk, hiszen ezekből is készültünk, hogy a hosszún érkezik Ronaldo vagy valamelyik másik játékos. Sajnos így alakult, de a szünetben tudtuk rendezni a sorokat”

„Sajnos közelebbről sem éppen rossz játékosok – mondta nevetve – De ha csak a meccsre visszagondolok, mindenki nagyon normális volt, lehetett velük beszélni, senki sem volt arrogáns vagy lekezelő. Nyilván nem baráti diskurzusok folytak, nem is mindig szóban ment a kommunikáció, hanem egy-két adok-kapok formájában. Kemény mérkőzés volt, ők is szabálytalankodtak rendesen. Nagy élmény ekkora sztárok, ilyen fantasztikus labdarúgók ellen pályára lépni, és úgy gondolom, hogy még inkább büszkévé tehet minket, hogy igenis helyt tudtunk állni, mind egyénileg, mind csapatként” – hangsúlyozta, majd hozzátette:

„Rossi is azt mondta a meccs előtt, hogy éljük meg ezeket a pillanatokat, hiszen gyerekként ezekről álmodoztunk, hogy egyszer a világ legjobbjai ellen szerepelhetünk. Ez nem adatik meg a legtöbbünknek, úgyhogy még egyszer mondom, nagyon büszke vagyok a csapatra”

– idézte fel a szövetségi kapitány szavait, aki szintén pozitívan nyilatkozott a mérkőzést követően, azonban felhívta a figyelmet az utolsó két csoportmérkőzés fontosságára.

Nem történik meg az, mint a tavalyi EB-n

„Nagyon büszke vagyok a srácokra, de ettől nem változott semmi a jövőre nézve, mert az utolsó két meccs dönti el, hogy sikerül-e kivívni a pótselejtezőt érő második helyet. Ami fontos, hogy a portugálok így nem pihentethetik a legjobbjaikat a hátralévő meccseken, ahogy azt tavaly az Eb-n tették” – mondta az olasz szakvezető utalva a nemzeti együttes tavalyi EB-búcsújára, amelyhez utolsó fordulós vereségével Portugália is hozzájárult, így a magyarok nem kerültek a négy legjobb csoportharmadik közé.

„Jól emlékszem, hogy Georgia ellen nekünk a döntetlen is elegendő lett volna a továbbjutáshoz és mégis kikaptak. Ilyen százból egyszer történhet meg és akkor ez megtörtént. Portugália kizárólag a cseréit szerepeltette, és ezt most is megtehette volna” – tette hozzá.

A 61 éves edző hangsúlyozta, hogy a mostani sikerhez nagyban hozzájárultak a rutinos alapemberek, például Szalai kiemelkedő teljesítménye, ugyanakkor az új játékosok is fontos szerepet játszottak. Példaként a csereként beálló Lukács Dánielt említette, aki három nappal ezelőtti gólja után ezúttal a hosszabbításban gólpasszal segítette a csapatot.

„Mindig azt kérem a játékosoktól, hogy olyan teljesítményt nyújtsanak, amivel emelt fővel jöhetnek le a pályáról. Nem szerezhetünk minden meccsen három pontot, de ha büszkék lehetünk és megőrizzük a méltóságunkat, akkor elégedettek is lehetünk. Most azt hiszem, felemelhetjük a fejünket azok után, hogy otthon 3-2-re kaptunk ki, most idegenben pedig 2-2-s döntetlent értünk el a Nemzetek Ligája-győztes Portugáliával, amely a szerintem a világ öt legerősebb válogatottja közé tartozik”

– fogalmazott Rossi az MTI által közölt nyilatkozatában.

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik a Magyarország – Portugália labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. szeptember 9-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)