Portugáliában és Liverpoolban is áradoznak a „magyar válogatott hőséről”

A legnagyobb példányszámú portugál sportújság, az A Bola online kiadása a kedd esti, lisszaboni 2–2-es világbajnoki selejtezőt követően külön kiemelte Szoboszlai Dominik teljesítményét a magyar válogatottból. Bár a szurkolói szavazáson a kétgólos Cristiano Ronaldót választották a mérkőzés emberének, a lap szerint a magyar csapatkapitány volt az egyik legjobb a pályán.

Az újság – a remek csapatteljesítmény ellenére – szűkmarkúan osztotta az értékeléseket, a magyar játékosok többsége 4–6-os osztályzatot kapott, míg Szoboszlai 8-ast érdemelt ki – szúrta ki az Index. A következőképp értékeltek:

Tóth Balázs (7) – Loic Négo (5), Willi Orbán (4), Szalai Attila (6), Kerkez Milos (5) – Schäfer András (5), Callum Styles (4), Szoboszlai Dominik (8) – Bolla Bendegúz (5), Varga Barnabás (4), Sallai Roland (5). Csere: Tóth Alex (5), Lukács Dániel (5), Dárdai Márton (–), Vitális Milán (–).

A portugál lap külön kiemelte a magyar válogatott vezérének szerepét:

„Fáradhatatlanul szervezte a magyar támadásokat, mind a mezőnyjátékával, mind a pontrúgásoknál – egy ilyen szögletből szerezte meg Szalai Attila a vezetést. Nem félt kockáztatni, és bár a lövései nem jöttek be, a 90+1. percben remek időérzékkel, Nélson Semedo kijátszásával egyenlített. Sohasem fáradt el a letámadásban, és igazi vezére volt a magyar csapatnak.”

A Liverpool.com is méltatta a válogatott csapatkapitányát, külön fejezetet szentelve neki. A portál a magyar válogatott hősének nevezte Szoboszlait, és így írt róla: „Szoboszlai és a magyar válogatott nagyszerű estéje. A középpályás egyike azon kevés Liverpool-játékosnak, akik jól kezdték a szezont, és remélhetőleg a gólja még több önbizalmat ad neki, miután visszatér a Mersey partjára.”