Portugál-magyar – Még sosem sikerült győzni

A magyar labdarúgó-válogatott eddigi 15 összecsapásából egyet sem tudott megnyerni Portugália ellen, amellyel kedden játszik világbajnoki selejtezőmérkőzést Lisszabonban.

A két csapat eddigi találkozóin 11 portugál siker mellett négy döntetlen született. Legutóbb, idén szeptemberben a Nemzetek Ligája-győztes portugálok vendégként 3-2-re verték a magyarokat a budapesti vb-selejtezőn.

A két együttes a 2016-os és a 2021-es Európa-bajnokságon is azonos csoportban szerepelt, előbbin az egész franciaországi Eb egyik legszórakoztatóbb meccsén 3-3-as döntetlen született, amellyel a nemzeti együttes megnyerte a négyest, de a későbbi győztes rivális is továbbjutott, négy éve pedig Portugália 3-0-ra diadalmaskodott a magyar fővárosban.

A felek Portugáliában eddig nyolcszor mérkőztek meg, a hazaiak három döntetlen mellett ötször győztek, a legutóbbi három, egyaránt lisszaboni mérkőzésen minden alkalommal 3-0 lett a végeredmény.

Az eddigi mérkőzések:

1926.12.26., Porto: Portugália-Magyarország 3-3 – barátságos

————————————————————

magyar gólszerzők: Holzbauer 2, Braun

1933.01.29., Lisszabon: Portugália-Magyarország 1-0 – barátságos

—————————————————————-

1938.01.09., Lisszabon: Portugália-Magyarország 4-0 – barátságos

—————————————————————-

1956.06.09., Lisszabon: Portugália-Magyarország 2-2 – barátságos

—————————————————————-

magyar gólszerzők: Kocsis, Lantos

1966.07.13., Manchester: Portugália-Magyarország 3-1 – vb-csoportmérkőzés

———————————————————–

magyar gólszerző: Bene

1983.04.13., Coimbra: Portugália-Magyarország 0-0, barátságos

————————————————————-

1998.09.06., Budapest: Magyarország-Portugália 1-3 – Eb-selejtező

—————————————————————–

magyar gólszerző: Horváth

1999.10.09., Lisszabon: Portugália-Magyarország 3-0 – Eb-selejtező

——————————————————————

2009.09.09., Budapest: Magyarország-Portugália 0-1 – vb-selejtező

—————————————————————–

2009.10.10., Lisszabon: Portugália-Magyarország 3-0 – vb-selejtező

——————————————————————

2016.06.22., Lyon: Magyarország-Portugália 3-3 (1-1) – Eb-csoportmérkőzés

————————————————————————-

magyar gólszerzők: Gera, Dzsudzsák 2

2017.03.25., Lisszabon: Portugália-Magyarország 3-0 (2-0) – vb-selejtező

————————————————————————

2017.09.03., Budapest: Magyarország-Portugália 0-1 (0-0) – vb-selejtező

———————————————————————–

2021.06.15., Budapest: Magyarország-Portugália 0-3 (0-0) – Eb-csoportmérkőzés

—————————————————————————–

2025.09.09., Budapest: Magyarország-Portugália 2-3 (1-1) – vb-selejtező

———————————————————————–

magyar gólszerzők: Varga B. 2

Kiemelt kép: A portugál Cristiano Ronaldo (b) a Magyarország – Portugália labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzés elõtt a Puskás Arénában 2025. szeptember 9-én – MTI/Illyés Tibor