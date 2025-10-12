Portugál-magyar – Még sosem sikerült győzni

A két csapat eddigi találkozóin 11 portugál siker mellett négy döntetlen született. Legutóbb, idén szeptemberben a Nemzetek Ligája-győztes portugálok vendégként 3-2-re verték a magyarokat a budapesti vb-selejtezőn.
A két együttes a 2016-os és a 2021-es Európa-bajnokságon is azonos csoportban szerepelt, előbbin az egész franciaországi Eb egyik legszórakoztatóbb meccsén 3-3-as döntetlen született, amellyel a nemzeti együttes megnyerte a négyest, de a későbbi győztes rivális is továbbjutott, négy éve pedig Portugália 3-0-ra diadalmaskodott a magyar fővárosban.
A felek Portugáliában eddig nyolcszor mérkőztek meg, a hazaiak három döntetlen mellett ötször győztek, a legutóbbi három, egyaránt lisszaboni mérkőzésen minden alkalommal 3-0 lett a végeredmény.
Az eddigi mérkőzések:
1926.12.26., Porto: Portugália-Magyarország 3-3 – barátságos
magyar gólszerzők: Holzbauer 2, Braun
1933.01.29., Lisszabon: Portugália-Magyarország 1-0 – barátságos
1938.01.09., Lisszabon: Portugália-Magyarország 4-0 – barátságos
1956.06.09., Lisszabon: Portugália-Magyarország 2-2 – barátságos
magyar gólszerzők: Kocsis, Lantos
1966.07.13., Manchester: Portugália-Magyarország 3-1 – vb-csoportmérkőzés
magyar gólszerző: Bene
1983.04.13., Coimbra: Portugália-Magyarország 0-0, barátságos
1998.09.06., Budapest: Magyarország-Portugália 1-3 – Eb-selejtező
magyar gólszerző: Horváth
1999.10.09., Lisszabon: Portugália-Magyarország 3-0 – Eb-selejtező
2009.09.09., Budapest: Magyarország-Portugália 0-1 – vb-selejtező
2009.10.10., Lisszabon: Portugália-Magyarország 3-0 – vb-selejtező
2016.06.22., Lyon: Magyarország-Portugália 3-3 (1-1) – Eb-csoportmérkőzés
magyar gólszerzők: Gera, Dzsudzsák 2
2017.03.25., Lisszabon: Portugália-Magyarország 3-0 (2-0) – vb-selejtező
2017.09.03., Budapest: Magyarország-Portugália 0-1 (0-0) – vb-selejtező
2021.06.15., Budapest: Magyarország-Portugália 0-3 (0-0) – Eb-csoportmérkőzés
2025.09.09., Budapest: Magyarország-Portugália 2-3 (1-1) – vb-selejtező
magyar gólszerzők: Varga B. 2
