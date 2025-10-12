Magyar-örmény – Bolla: kötelező volt a győzelem, hogy maradjon esély a továbbjutásra

A hátvéd Bolla Bendegúz úgy véli, szombaton az Örményország elleni 2-0-s győzelem azért is volt fontos a világbajnoki selejtező harmadik fordulójában, hogy a magyar labdarúgó-válogatottnak maradjon esélye a jövő évi vb-szereplésre.

Az osztrák Rapid Wien légiósa a kezdőcsapat tagjaként 74 percet játszott, majd a mérkőzés után elárulta, miért futballozott óvatosabban a válogatott.

„Így volt megbeszélve az öltözőben. A türelem volt a fontos, mert az örmények jól és agresszívan védekeztek, és időbe tellett felmérni, hogyan próbáljunk a kapujuk elé kerülni. Még az első félidőben váltottunk, és a jobb szélre helyeztük a támadásokat, volt is egy nagy helyzetünk”

– emelte ki. Hozzátette, a gól nélküli első félidő után sem érződött idegeskedés a csapaton.

„A végén is el lehet dönteni egy mérkőzést, ahogy meg is tettük” – utalt Gruber Zsombor 94. perc végén elért góljára, amellyel a Ferencváros 21 éves támadója beállította a 2-0-s végeredményt.

„Nyilván, ha a hajráig marad a nulla-nulla, akkor már korábban intenzívebben támadtunk volna” – mondta.

Bolla Bendegúz az 56. percben kitűnő átadással hozta helyzetbe Lukács Dánielt, a Puskás Akadémia támadója pedig meg is szerezte a vezetést.

„Láttam, hogy Dani indul, és a legjobb pillanatban adtam a labdát, mielőtt még lesre állították volna az örmény védők” – részletezte a 25 éves szélső védő, aki ezúttal egy sorral előrébb futballozott.

„Kötelező volt a győzelem, hogy maradjon esély a továbbjutásra. A négy pont nem rossz, de nagyon hiányzik az írek ellen elvesztegetett kettő. Kedden Portugáliában nagyszerű eredmény lenne egy meglepetés döntetlen, de valójában az utolsó két forduló lesz a döntő.”

A négy ponttal a pótselejtezőt érő második helyen álló magyar csapat a Nemzetek Ligája-győztes Portugália után novemberben a szintén idegenbeli örmények, majd a hazai írek elleni összecsapással zárja a világbajnoki selejtezőt.

Kiemelt kép: .Bolla Bendegúz (j) és az örmény Erik Pilojan a Magyarország – Örményország labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen a Puskás Arénában 2025. október 11-én – MTI/Illyés Tibor