Orbán Viktor az unokájával együtt szurkol a magyar válogatottnak

2025.10.11. 18:09

Orbán Viktor elárulta kivel szurkol szombat este a magyar válogatottnak a Puskás Stadionban.

„Kiszurkoljuk. Hajrá, magyarok!” – írta közösségi oldalán a magyar-örmény mérkőzés előtt a kormányfő.

Orbán Viktor bejegyzéséhez egy képet is mellékelt, a felvételen a miniszterelnök unokájával látható.

„Első unokás meccs”

olvasható a miniszterelnök által posztolt képen.

A szombat esti magyar–örmény meccset teltházas érdeklődés övezi a Puskás Stadionban, az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió pedig élőben közvetíti a mérkőzést.

Kiemelt kép forrása: Orbán Viktor közösségi oldala

