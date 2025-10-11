Orbán Viktor az unokájával együtt szurkol a magyar válogatottnak

„Kiszurkoljuk. Hajrá, magyarok!” – írta közösségi oldalán a magyar-örmény mérkőzés előtt a kormányfő.
Orbán Viktor bejegyzéséhez egy képet is mellékelt, a felvételen a miniszterelnök unokájával látható.
„Első unokás meccs”
– olvasható a miniszterelnök által posztolt képen.
A szombat esti magyar–örmény meccset teltházas érdeklődés övezi a Puskás Stadionban, az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió pedig élőben közvetíti a mérkőzést.
Kiemelt kép forrása: Orbán Viktor közösségi oldala