Marco Rossi kihirdette a kezdőcsapatot

Lukács Dániel bekerült az Örményország elleni kezdőbe - írja a Nemzeti Sport .

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette a kezdőcsapatot a 18 órakor kezdődő Magyarország–Örményország világbajnoki selejtezőre. Ez pedig a következő:

Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Tóth A., Szoboszlai – Lukács D.

Kispad: Demjén (k), Szappanos (k), Osváth, Balogh Botond, Mocsi, Vitális, Tóth Barna, Dárdai M., Nagy Zs., Molnár R., Gruber, Ötvös.

Marco Rossi szövetségi kapitány a kapuban a várakozásoknak megfelelően Tóth Balázsnak szavazott bizalmat, előtte pedig

ugyanaz a négyes alkotja a védelmet, mint a szeptemberi vb-selejtezők alkalmával, azaz Nego Loic, Willi Orbán, Szalai Attila és Kerkez Milos.

Az ellenfél támadásainak szűrése Schäfer András és Styles Callum feladata lesz.

A legnagyobb kérdés az előre tolt ék személye volt, a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember végül Lukácsot jelölte a kezdőcsapatba, nem a paksi Tóth Barnát. A Puskás Akadémia támadójának kiszolgálása pedig Bolla Bendegúz, Tóth Alex és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik feladata lesz.

Kiemelt kép: .Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya – MTI/Czeglédi Zsolt