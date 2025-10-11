A magyar labdarúgó-válogatott 2-0-s győzelmet aratott az örmény csapat felett

A magyar labdarúgó-válogatott hazai pályán 2-0-s győzelmet aratott az örmény csapat felett a szombati világbajnoki selejtezőmérkőzésen.

Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai többnyire meddő mezőnyfölényben futballoztak, de amikor a második félidő elején fokozni tudták a nyomást, akkor a nemzeti együttesben másodszor, kezdőként először szereplő Lukács Dániel góljával sikerült vezetést szerezniük.

A végeredményt a hosszabbításban a csereként beállt és a címeres mezben szintén először betaláló Gruber Zsombor állította be.

Az immár négypontos magyarok a sikerükkel éppen az örményeket megelőzve jöttek fel a pótselejtezőt jelentő második helyre.

A magyar csapat legközelebb kedden a kvartett favoritja, a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendégeként lép pályára Lisszabonban.

Kiemelt kép: A gólszerző Gruber Zsombor a Magyarország – Örményország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. október 11-én. A magyar válogatott 2-0-ra győzött az örmények együttese ellen. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)