Újabb változás jöhet a Bajnokok Ligája-mérkőzések közvetítésében

Elképzelhető, hogy hamarosan további streaming platformokra kell előfizetniük azoknak, akik élőben szeretnék nézni a labdarúgó Bajnokok Ligája (BL)-mérkőzéseit. A Mandiner a Bloomberg értesüléseire hivatkozva írta meg, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) forradalmi változásra készül a sorozat média- és közvetítési jogainak pályáztatási rendszerében.

A Mandiner korábbi cikke szerint az UEFA módosítani készül a BL média- és közvetítési jogainak pályáztatási rendszerén, hogy az vonzóbbá váljon a streamingszolgáltatók számára. A lap cikke szerint a Bloomberg írt arról, hogy az UEFA több lényegi, mondhatni forradalmi változást tervez. A napvilágra került újabb részletek szerint

az európai kupasorozatokban 2027-től úgynevezett streamingóriások szerezhetik meg egy-egy mérkőzés globális, exkluzív (kizárólagos) közvetítési jogait minden fordulóban.

A Sportal.hu oldal a Press Association multimédiás hírügynökség értesüléseire hivatkozva arról számolt be, hogy az UEFA a 2027–2033-as televíziós jogok pályázatán egy új, globális első választási lehetőséget fog javasolni, amelyre több streamingplatform, így a Netflix, a Disney+, az Amazon és a DAZN is felfigyelt.

A cikk szerint ez az újdonság lehetővé tenné, hogy ezen platformok egyike kizárólagosan és világszerte közvetítsen egy mérkőzést minden fordulóban az európai kupasorozatokból, megerősítve ezzel az európai labdarúgás digitalizációjába és a torna globális elérésébe vetett bizalmat.

A Mandiner azt írta:

egyes források szerint az UEFA és az európai klubok idényenként mintegy ötmilliárd eurós bevételre számítanak a televíziós és kereskedelmi jogokból.

A pályázat hivatalos elindítását október 13-ra tűzték ki. A cikkben idézik Aleksander Ceferint, az UEFA elnökét, aki a szövetség szerdai közgyűlésén egyebek között arról beszélt, hogy a Relevent marketingügynökséggel közösen„ valami egyedit, ambiciózusat építenének annak érdekében, hogy a leginkább magával ragadó, leginnovatívabb és leginkább hozzáférhető labdarúgást kínáljanak”. Az UEFA elnöke szerint a cél nemcsak a fő bevételi források bővítése, hanem új szurkolói csoportok bevonzása.

„A digitális platformok maximális kihasználásával mindenkihez közelebb hozzuk a játékot” – jelentette ki a tudósítás szerint az UEFA szlovén elnöke.

A Mandiner cikke felidézi, hogy a 2025-2026-os BL-kiírásban Magyarországon több nagy érdeklődésre számot tartó mérkőzést – egyebek között a több magyar labdarúgót, köztük a válogatott Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool – találkozóit kizárólag az RTL+ streaming platform előfizetői láthatják élőben, mivel a fő jogtulajdonos társaság televíziós csatornáin a második játéknaptól már egyáltalán nem közvetít BL-mérkőzéseket.

