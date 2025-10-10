Nehéz sorsú fiatal vízilabdázó számára szervez gyűjtést a NOST Alapítvány

„Egy fiatal vízilabdázó, aki eddig társai között a medencében küzdött a Budapesti Honvéd tehetséges játékosaként, mostanra élete legnagyobb harcát kell vívnia…” – írta közösségi oldalán a Nemzeti Oktatási – Sportpedagógiai és Tehetséggondozó (NOST) Alapítvány.

Bihari Gábor csak néhány hete veszítette el szeretett édesapját, de mostanra már az ő élete a tét. A medencét a Tűzoltó utcai Gyermekklinika onkológiai osztályára kellett cserélnie – leukémiával diagnosztizálták – olvasható a közleményben.

Hozzátették, Gábort édesanyja immár egyedül neveli, és minden erejével azon van, hogy ebben a harcban is segítse őt, miközben a család egyszerre küzd a gyásszal, a betegség súlyos terheivel, valamint a helyzetből eredő hirtelen megnövekedett anyagi kiadásokkal, amelyeket önerőből már nem tudnak fedezni. „Most rajtunk a sor, hogy csapatként álljunk melléjük!” – fogalmazott közleményében az alapítvány.

Azt írták, ha tehetik, segítsék Gábor és édesanyja mindennapi küzdelmét – minden hozzájárulás, legyen az kisebb vagy nagyobb, hatalmas erőt ad a családnak és közelebb viszi őket a gyógyuláshoz. Úgy folytatták: „Gábor legnagyobb vágya, hogy mielőbb visszatérhessen választott családjához – a vízilabda közösséghez, tovább folytatva sportkarrierjét…”

A támogatás – mint írták –az alábbi alapítványon keresztül juttatható el:

NOST Alapítvány (Nemzeti Oktatási Sportpedagógiai és Tehetséggondozó Alapítvány)

Bankszámlaszám: 11718000-22391812

Közlemény: „Bihari Gábor – gyógyulásáért”

„Együttérzésed és támogatásod köszönjük!” – írták.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)