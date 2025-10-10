Műsorújság
Elhunyt Köves Csaba kétszeres olimpiai ezüstérmes kardvívó

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.10. 17:11

Ötvennyolc éves korában, hosszú, súlyos betegség után elhunyt Köves Csaba, kétszeres olimpiai ezüstérmes és kétszeres világbajnok kardozó.

A Magyar Vívó Szövetség a honlapján megjelent pénteki megemlékezésében kiemeli, hogy a 90-es évek egyik legjobb kardozója hunyt el, aki nyert összetett világkupát, valamint 1989 és 2000 között között kihagyhatatlan vezére volt a magyar csapatnak.

Köves Csaba 1992-ban Barcelonában, majd négy évvel később Atlantában a csapat tagjaként harcolt ki olimpiai ezüstérmet, 1991-ben hazai környezetben világbajnoki címet nyert a válogatott tagjaként, 1993-ban Essenben pedig újabb vb-arany került a nyakába a csapatverseny után.

Kiemelt kép: Köves Csaba fiatalkori fényképe. Forrás: MTI/Németh Ferenc.

gyászhalálhírvívás

