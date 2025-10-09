Győzelmi kényszerben: Magyarország–Örményország élőben a közmédia sportcsatornáin

A találkozó tétje óriási: a magyar válogatott számára minden pont aranyat ér a sorozatban, hiszen a csoport rendkívül kiegyenlített, és minden győzelem kulcsfontosságú lehet a kijutás szempontjából.
Détári Lajos, hatvanegyszeres válogatott, hétszeres világválogatott, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője leszögezte, győzni kell: „Nincs mese, nyerni kell. Győzelmi kényszerben van a válogatott, hiszen ha elveszítik a mérkőzést, akkor nincs esély a világbajnokságra. Nyerni kell és utána lehet a jövőről beszélni.”
A közmédia csatornái a megszokottak szerint kiemelt közvetítéssel készülnek: a mérkőzés előtti felvezető műsorban szakértői elemzések, helyszíni interjúk és kulisszák mögötti tartalmak várják a nézőket. Az Örményország elleni hazai mérkőzésen helyszíni stúdióval várja a nézőket az M4 Sport, valamint a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió is a Puskás Arénából közvetíti a vb-selejtezőt. Az M4 Sport és a Nemzeti Sport közösségi média oldalain exkluzív, kulisszák mögötti eseményeket is láthatnak a mérkőzéssel kapcsolatban.
Október 14-én, kedden 20:45-től a Portugália–Magyarország vb-selejtezőt láthatják a közmédia sportos csatornáin, ugyancsak élőben az M4 Sporton, valamint a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban, a nemzetisport.hu oldalon pedig percről-percre tudósítást olvashatnak.
Portugália–Magyarország – október 14., 20:45 – élőben az M4 Sporton, a Nemzeti Sportrádióban, a Kossuth Rádióban és a nemzetisport.hu oldalon.
Kiemelt kép forrása: MTVA