Győzelmi kényszerben: Magyarország–Örményország élőben a közmédia sportcsatornáin

A magyar labdarúgó-válogatott újabb fontos állomáshoz érkezik a világbajnoki szereplés felé vezető úton, október 11-én, szombaton 18 órakor Örményország ellen lép pályára a Puskás Arénában, míg október 14-én 20:45-kor Portugália fogadja a nemzeti tizenegyet. A mérkőzést élőben közvetítik a közmédia sportcsatornái, így a szurkolók otthonról is buzdíthatják Marco Rossi csapatát.

A találkozó tétje óriási: a magyar válogatott számára minden pont aranyat ér a sorozatban, hiszen a csoport rendkívül kiegyenlített, és minden győzelem kulcsfontosságú lehet a kijutás szempontjából.

Détári Lajos, hatvanegyszeres válogatott, hétszeres világválogatott, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője leszögezte, győzni kell: „Nincs mese, nyerni kell. Győzelmi kényszerben van a válogatott, hiszen ha elveszítik a mérkőzést, akkor nincs esély a világbajnokságra. Nyerni kell és utána lehet a jövőről beszélni.”

A közmédia csatornái a megszokottak szerint kiemelt közvetítéssel készülnek: a mérkőzés előtti felvezető műsorban szakértői elemzések, helyszíni interjúk és kulisszák mögötti tartalmak várják a nézőket. Az Örményország elleni hazai mérkőzésen helyszíni stúdióval várja a nézőket az M4 Sport, valamint a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió is a Puskás Arénából közvetíti a vb-selejtezőt. Az M4 Sport és a Nemzeti Sport közösségi média oldalain exkluzív, kulisszák mögötti eseményeket is láthatnak a mérkőzéssel kapcsolatban.

Október 14-én, kedden 20:45-től a Portugália–Magyarország vb-selejtezőt láthatják a közmédia sportos csatornáin, ugyancsak élőben az M4 Sporton, valamint a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban, a nemzetisport.hu oldalon pedig percről-percre tudósítást olvashatnak.

