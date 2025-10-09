Műsorújság
A norvégok ellen kezd a magyar jégkorong-válogatott a Nemzetek Európai Kupájában

2025.10.09. 14:57

A magyar férfi jégkorong-válogatott a norvég csapat ellen kezdi meg szereplését az újonnan létrehozott Nemzetek Európai Kupájában (NEK) a franciaországi Épinalban.

A magyar szövetség csütörtöki tájékoztatása szerint

Majoross Gergely szövetségi kapitány élvonalban szereplő együttese november 6-án a norvégokkal játssza a nyitómeccset, másnap a dánok, 8-án pedig a házigazda franciák következnek.

A NEK-ben a válogatott felkészülési szüneteket felhasználva novemberben, decemberben és februárban versenyez majd 17 válogatott.

Az épinali torna programja:

november 6., csütörtök:

Magyarország-Norvégia 16.00

Franciaország-Dánia 20.45

november 7., péntek:

Dánia-Magyarország 16.00

Franciaország-Norvégia 20.45

november 8., szombat:

Dánia-Norvégia 15.00

Franciaország-Magyarország 20.30

A magyar válogatott további programja a NEK első idényében:

december 8-14., Magyarország

ellenfelek: Franciaország, Lengyelország, Olaszország

2026. február 2-8., Oslo (Norvégia)

Ellenfelek: Ausztria, Norvégia

Kiemelt kép: A férfi jégkorong magyar válogatott játékosai a szlovénok elleni tavalyi felkészülési mérkőzés előtt (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

