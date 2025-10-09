A norvégok ellen kezd a magyar jégkorong-válogatott a Nemzetek Európai Kupájában

A magyar férfi jégkorong-válogatott a norvég csapat ellen kezdi meg szereplését az újonnan létrehozott Nemzetek Európai Kupájában (NEK) a franciaországi Épinalban.

A magyar szövetség csütörtöki tájékoztatása szerint Majoross Gergely szövetségi kapitány élvonalban szereplő együttese november 6-án a norvégokkal játssza a nyitómeccset, másnap a dánok, 8-án pedig a házigazda franciák következnek. A NEK-ben a válogatott felkészülési szüneteket felhasználva novemberben, decemberben és februárban versenyez majd 17 válogatott. Az épinali torna programja: november 6., csütörtök: Magyarország-Norvégia 16.00 Franciaország-Dánia 20.45 november 7., péntek: Dánia-Magyarország 16.00 Franciaország-Norvégia 20.45 november 8., szombat: Dánia-Norvégia 15.00 Franciaország-Magyarország 20.30 A magyar válogatott további programja a NEK első idényében: december 8-14., Magyarország ellenfelek: Franciaország, Lengyelország, Olaszország 2026. február 2-8., Oslo (Norvégia) Ellenfelek: Ausztria, Norvégia Kiemelt kép: A férfi jégkorong magyar válogatott játékosai a szlovénok elleni tavalyi felkészülési mérkőzés előtt (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd) Kapcsolódó tartalom Nevezett a nemzetközi szövetség új sorozatába a férfi jégkorong-válogatott