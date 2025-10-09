A norvégok ellen kezd a magyar jégkorong-válogatott a Nemzetek Európai Kupájában

A magyar szövetség csütörtöki tájékoztatása szerint
Majoross Gergely szövetségi kapitány élvonalban szereplő együttese november 6-án a norvégokkal játssza a nyitómeccset, másnap a dánok, 8-án pedig a házigazda franciák következnek.
A NEK-ben a válogatott felkészülési szüneteket felhasználva novemberben, decemberben és februárban versenyez majd 17 válogatott.
Az épinali torna programja:
november 6., csütörtök:
Magyarország-Norvégia 16.00
Franciaország-Dánia 20.45
november 7., péntek:
Dánia-Magyarország 16.00
Franciaország-Norvégia 20.45
november 8., szombat:
Dánia-Norvégia 15.00
Franciaország-Magyarország 20.30
A magyar válogatott további programja a NEK első idényében:
december 8-14., Magyarország
ellenfelek: Franciaország, Lengyelország, Olaszország
2026. február 2-8., Oslo (Norvégia)
Ellenfelek: Ausztria, Norvégia
Kiemelt kép: A férfi jégkorong magyar válogatott játékosai a szlovénok elleni tavalyi felkészülési mérkőzés előtt (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)