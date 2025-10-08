Sorra búcsúznak a magyar labdarúgás szereplői Mezey Györgytől

Szerda reggel tudatta a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ), hogy 84 éves korában meghalt Mezey György mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. aki mindmáig az utolsó olyan szakvezető, akinek irányításával világbajnokságon szerepelt a nemzeti együttes, méghozzá 1986-ban Mexikóban. Az egykori klubedzőtől és szövetségi kapitánytól, a magyar edzőképzés vezetőitől sorra búcsúztak el korábbi játékosai és a magyar futball más szakemberei.

Bognár György, a labdarúgó Fizz Ligában szereplő Paks vezetőedzője – aki tagja volt az 1986-os világbajnoki keretnek – a Tolna vármegyei klub honlapjának idézte fel, hogy Mezey György nagy hatással volt a karrierjére, és több felállásban, több alkalommal is dolgoztak együtt.

„Mindenre emlékszem, ami Gyuri bácsival kapcsolatos. Amikor tizennyolc évesen felkerültem az MTK-hoz, ő volt az első csapat edzője, később pedig nála játszottam először az NB I-ben, majd a válogatottnál is volt edzőm. A BVSC-nél is dolgoztunk együtt, úgy is, hogy a játékosa voltam, és úgy is, hogy pályaedzője, az edzőképzéseket is végig vele csináltam. Gyakorlatilag tehát mindenre emlékszem, ami kettőnkkel kapcsolatos. Tőle tanultam a legtöbbet a futballban, olyanokat, mint hogy a labdarúgáshoz nagyban hozzátartozik a pedagógia, a szervezettség, a koncepció, a következetesség”

– fogalmazott a Paks vezetőedzője a paksi együttes hivatalos oldalának, amelyről az m4sport.hu is hírt adott. alapján. Bognár György azt is elárulta, hogy megdöbbent egykori edzője halálhírén. „Találkoztam vele két és fél, három hónapja, és a beszélgetésünk során egyáltalán nem érzékeltem, hogy egy ilyen tragédia hamarosan bekövetkezik. Isten nyugosztalja Gyuri bácsit!” – búcsúzott korábbi edzőjétől a paksiak szakvezetője.

„Az őrületbe kergettük az ellenfelet”

Esterházy Márton, aki alapembere volt az 1986-os világbajnokságon szereplő magyar válogatottnak. A korábbi csatár még szeptemberben az M4 Sportnak az akkori magyar válogatottal kapcsolatban a következőket mondta:

„Azért voltunk ilyen sikeresek akkor, mert Gyuri annak idején kitalálta ezt a fantasztikus taktikát, amellyel szinte végigvertük Európát. Mindig úgy jellemeztem ezt, hogy az őrületbe kergettük az ellenfelet.”

„Egy új játékrendszert tanított meg nekünk, amivel lényegében végigvertük Európát”

Détári Lajos, aki szintén játszott Mezey György irányítása alatt, a Nemzeti Sportrádiónak nyilatkozva idézte fel a volt edzőjével való közös munkát. Mint mondta: „Nehéz pár mondatban összefoglalni, hogy milyen is volt a kapcsolatom Mezey Györggyel. Azokat az éveket, amiket együtt töltöttünk a válogatottnál, az ember sosem felejti el. Nagyszerűen éreztük magunkat, nagyon jó közösséget alakított ki, egy új játékrendszert tanított meg nekünk, amivel lényegében végigvertük Európát. Nagyon jó emlékeim vannak Gyuri bácsiról mint emberről és mint edzőről is. Aki dolgozott vele a nyolcvanas években, amikor menetelt a válogatott, biztosan jó szívvel gondol rá. Nagyszerű, taktikailag felkészült edző volt, emellett pedig a futballistákkal is nagyon jól megértette magát, beszélt a játékosok nyelvén.”

A korábbi világválogatott játékos elmondta, hogy külön-külön semmit nem emelne ki az együttműködésből, mert véleménye szerint a teljes három évet együtt kell nézni.

„Az volt az óriási, hogy egy teljesen új válogatottat alakított ki, próbált felépíteni, ami sikerült is neki elég hamar. Amit ő elképzelt, azt mi a pályán elég hamar meg tudtuk valósítani. Azt mondanám, hogy az a három év pályafutásom egyik legszebb időszaka volt. Gyuri bácsi ismert engem az U21-es válogatottból is, hiszen már ott játszottam a keze alatt, és 1984 nyarán kivitt magával Németországba egy nyári felkészülésre, s lényegében az edzőtáborban sikerült bejátszanom magam, és lehettem így állandó játékos a válogatottban”

– fogalmazott Détári Lajos, aki szerint „nem kellett volna szétkergetni a csapatot, de ez nem az ő hibája volt, a vezetők hozták meg azt a döntést. Ha együtt marad a csapat, az Eb-re és a vb-re is kijuthattunk volna.”

„Irányítása alatt imponálóan játszott a nemzeti együttes”

Egervári Sándor, aki 2010 és 2013 között szintén szövetségi kapitányként irányította a válogatottat, Mexikóban, valamint az előtte lévő világbajnoki selejtezőkön Mezey György segítője volt. Az Indexnek nyilatkozva elmondta, hogy a szakember halálával nagy veszteség érte a magyar labdarúgást.

„Gyuri eredményei önmagukért beszéltek, tény, hogy mindmáig ő az utolsó szövetségi kapitány, aki világbajnokságra vezette ki a válogatottat. Irányítása alatt imponálóan játszott a nemzeti együttes, nem véletlenül vezette az európai ranglistát. Külföldön talán még jobban elismerték a nagyságát, mint idehaza, tagja volt az UEFA szakmai bizottságának. Betölthetetlen űrt hagyott maga után. Utolsó mohikánja volt egy korszaknak, a nagy hármasból, Mészöly, Verebes, Mezey, ő távozott el utolsónak. Tudtam, hogy súlyos beteg, mégis sokkolt a halála, az utolsó két hétben gyorsultak fel az események. Sajnos bölcsességéről, óriási tapasztalatáról korán lemondtak idehaza”

– jelentette ki Egervári Sándor, aki egyúttal bírálta azt, ahogyan egykoron a Videotonnál megszüntették az együttműködést Mezey Györggyel.

„Ő maga volt a magyar futball elmúlt fél évszázada”

Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke az M1 aktuális csatornának a következőket mondta Mezey Györggyel kapcsolatban: „Ő maga volt a magyar futball elmúlt fél évszázada, minden ami történt, ahhoz valamilyen módon köze volt, minden tehetséghez, aki felbukkant, minden fejleményhez, ami a sportágban bekövetkezett. ”

Hozzátette:

„Mezey Györgynek az egész magyar futballért érzett küldetéstudata volt, ezért dolgozott hosszú éveken keresztül az edzőképzés megújításáért, ezért vállalta el a Puskás Akadémia szakmai irányítását. Mindig abban gondolkodott, hogyan lehetne a magyar futball egészét felemelni arra a szintre, ahol egyszer már volt.”

Szöllősi György kiemelte, a legnagyobb fegyvertény, amit negyven éve senki sem tudott megismételni, hogy a válogatottat 1985-ben Európából elsőként vezette ki az 1986-os mexikói világbajnokságra „Nem élhette meg, hogy újra ott legyünk a világbajnokságon, most már csak az ő emléke miatt is muszáj visszatérnünk a futball nagyszínpadára” – mondta Szöllősi György.

Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott jelenlegi szövetségi kapitánya szerdán arról számolt be, hogy Mezey György emlékére fekete karszalagban lép pályára szombaton a nemzeti csapat az Örményország elleni hazai világbajnoki selejtezőn.

Kiemelt kép: Mezey György, a Videoton vezetõedzõjeként nézi a labdarúgó Soproni Liga 2. fordulójában játszott Videoton FC-Vasas mérkõzést, a székesfehérvári Sóstói Stadionban. (Fotó: MTI/Földi Imre)