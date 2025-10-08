Mezey György emléke miatt is muszáj visszatérnünk a futball nagyszínpadára – figyelmeztetett Szöllősi György

A magyar labdarúgó-válogatottnak a szerdán elhunyt mesteredző, egykori szövetségi kapitány Mezey György emléke miatt is ott kell lennie a jövő évi világbajnokságon – vélekedett Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke.

„Ő maga volt a magyar futball elmúlt fél évszázada, minden ami történt, ahhoz valamilyen módon köze volt, minden tehetséghez, aki felbukkant, minden fejleményhez, ami a sportágban bekövetkezett” – nyilatkozta Szöllősi György, az M1 aktuális csatornának.

Hozzátette:

„Mezey Györgynek az egész magyar futballért érzett küldetéstudata volt, ezért dolgozott hosszú éveken keresztül az edzőképzés megújításáért, ezért vállalta el a Puskás Akadémia szakmai irányítását. Mindig abban gondolkodott, hogyan lehetne a magyar futball egészét felemelni arra a szintre, ahol egyszer már volt.”

Szöllősi kiemelte, a legnagyobb fegyvertény, amit negyven éve senki sem tudott megismételni, hogy a válogatottat 1985-ben Európából elsőként vezette ki az 1986-os mexikói világbajnokságra.

„Nem élhette meg, hogy újra ott legyünk a világbajnokságon, most már csak az ő emléke miatt is muszáj visszatérnünk a futball nagyszínpadára” – mondta Szöllősi György.

Mezey György szerda hajnalban, nyolcvannégy éves korában hunyt el.

Kiemelt kép: Mezey György (Fotó: MTI/Földi Imre)