Mezey György 2011-ben történetének első bajnoki címéhez segítette a Fehérvárt, a polgármester is megemlékezett róla

A szerda hajnalban 84 éves korában elhunyt Mezey György a szövetségi kapitányi poszt mellett több magyar futballklubnál is dolgozott vezetőedzőként, köztük az FC Fehérvárnál, amellyel a klub első élvonalbeli bajnoki címét szerezte meg. Az elhunyt mesteredzőről Cser-Palkovics András (Fidesz–KDNP), Székesfehérvár polgármestere is megemlékezett közösségi oldalán, míg a jelenleg a másodosztályban szereplő egyesület szintén a Facebookon közölte, hogy szerda este közös gyertyagyújtással emlékeznek meg Mezey Györgyről.

Vitathatatlan, hogy legnagyobb sikerét szövetségi kapitányként akkor érte el, amikor a nemzeti csapattal kijutott az 1986-os mexikói világbajnokságra. Mindezért 1985-ben az Év szövetségi kapitányának, illetve az Év labdarúgóedzőjének választották. A válogatottnál két részletben, 1983 és 1986 között harmincöt, illetve 1988 őszén öt mérkőzésen felelt a szakmai munka irányításáért, ugyanakkor klubszinten is jelentős eredményeket ért el a magyar futballban.

Játékos-pályafutását követően éveken keresztül dolgozott a másodosztályban, mígnem első élvonalbeli klubjával, az MTK-VM-mel az első idénye végén, 1978-ban bronzérmet szerzett. A nyolcvanas évek kezdetén tízéves időszak következett, amely alatt a magyar olimpiai és felnőttválogatottat irányította, közben Kuvait szövetségi kapitánya is volt, de megfordult Finnországban is.

Aztán 1990-ben Kaszás Gábor, a Videoton vezetőedzőjének halála után átvette a posztot, igaz mindössze fél évre, de csaknem két évtizeddel később visszatért a székesfehérvári klubhoz.

Közben 1991-ben – szintén első idényének végén – bajnoki címet ünnepelhetett a Budapest Honvéddal, de később inkább a magyar edzőképzés vezetőjeként lehetett hallani róla, illetve az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) és a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) felkérésére rendszeresen a technikai elemző csoport munkatársaként segédkezett a nagy labdarúgótornákon.

Rövidebb időszakokig dolgozott a BVSC-nél, a Vasasnál és az Újpestnél is, majd edzői karrierje utolsó állomásaként visszatért az FC Fehérvárhoz, és 2008-ban előbb sportigazgatója lett, egy évvel később pedig, miután a csapat a hatodik helyen végzett a tizenhat csapatos NB I-ben, átvette a vezetőedzői posztot. A Kecskemét elleni idegenbeli 6-3-as győzelemmel kezdett a csapat, s nemcsak az őszi idény végén, hanem öt fordulóval a bajnokság vége előtt is az első helyen állt. Az idény hajrájában azonban csak négy pontot gyűjtött, és végül a Debrecen mögött egy ponttal lemaradva meg kellett elégednie az ezüstéremmel.

Egy évvel később aztán, a 2010/11-es idény végén az UEFA-kupa-döntős klub történetének első bajnoki címét is megszerezte,

öt pontot vert a Paksra és tizenegyet a Ferencvárosra.

Mezey György szerződése azonban lejárt, a klub pedig nem hosszabbított, helyét a portugál Paulo Sousa vette át.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a közösségi oldalán azt írta: „A magyar válogatott és a Videoton legendás mesteredzője kimagasló szakmai tudásával és a győzelembe vetett rendíthetetlen hitével valóra váltotta szurkolók generációinak álmait, hiszen máig utolsóként vezette világbajnokságra a nemzeti csapatot, valamint az ő vezetésével a Videoton megszerezhette történetének első bajnoki címét. Hitünk szerint most már az égi páholyból figyeli városunk és nemzetünk csapatait. Mély együttérzéssel gondolunk családjára és szeretteire. Nyugodjék békében!”

A jelenleg a magyar bajnoki másodosztályban szereplő egyesület szintén a Facebook-oldalán tudatta, hogy szerda este 7 órától a Vidi Múzeum előtt közös gyertyagyújtással emlékeznek Mezey Györgyre.

Kiemelt kép: A Videoton labdarúgói a magasba emelték Mezey Györgyöt, miután a csapat megszerezte története első bajnoki címét (Fotó: MTI/Kovács Tamás)