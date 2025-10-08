Marco Rossi bejelentette, Mezey György emlékére fekete karszalaggal lép pályára szombaton a magyar válogatott

Szerda reggel közölte a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ), hogy 84 éves korában elhunyt Mezey György mesteredző, a magyar válogatott egykori szövetségi kapitánya. Marco Rossi, a nemzeti csapatot jelenleg irányító szövetségi kapitány szintén megemlékezett a magyar válogatottal utoljára világbajnokságon szereplő szakemberről, egyúttal az M4 Sportnak elmondta: fekete karszalaggal lép pályára a magyar csapat az Örményország elleni hazai világbajnoki selejtezőn.

„Találkoztam vele néhány alkalommal, beszélgettünk a labdarúgásról, de mély kapcsolatot nem ápoltunk egymással. Minden magyar focikedvelő, köztük én is, pontosan tisztában van vele, ki is volt Mezey György. Szomorú, ha valaki meghal, mindig nehéz kommentálni egy halálhírt, de azért vagyok itt, hogy kifejezzem a tiszteletemet iránta. Mindenki tudja, hogy legutóbb Mezey György irányításával jutott ki a magyar válogatott a világbajnokságra még 1986-ban, de nemcsak ezért tisztelik, hanem azért is, amit elért a pályafutása során. Szombaton, az Örményország elleni vb-selejtezőn fekete karszalaggal lépnek pályára a játékosok, ezzel is szeretnénk kifejezni azt a tiszteletet, amit megérdemel” – mondta az M4 Sportnak Marco Rossi, amelyről a csatorna online felülete is hírt adott.

Mezey György pályafutása során a magyar edzőképzés vezető alakja volt, emellett egy ideig az MLSZ alelnöke is volt. Labdarúgó-karrierjét a Rákosligeti AC-ben kezdte 1954-ben, majd 1971-ig a TFSE, a Budafoki MTE, a Keszthelyi Haladás, az MTK (1968–1969) és végül a Bp. Spartacus futballistája volt. Az élvonalban nem szerepelt.

Edzői pályafutását a Bp. Spartacusnál kezdte, már játékoskorában. 1971-től a BVSC korosztályos csapataival foglalkozott, nagy sikerrel. Egyik kedvenc játékosa, felfedezettje Törőcsik András volt. 1977-ben, mindössze 36 évesen debütált az MTK-VM élén az élvonalban, csupa harminc alatti játékosával a bajnoki bronzérmet. Ez volt az MTK(-VM) legjobb bajnoki helyezése 1963 óta. 1980-ig irányította a kék-fehéreket, majd a szövetség alkalmazottjaként Mészöly Kálmán segítője lett az A-válogatottnál. 1982 és 1984 között az olimpiai csapatért felelt. 1982-ben mesteredzői elismerést kapott, mindössze 41 évesen.

1983-ban átvette az A-válogatottat, amelyet Európa legjobb csapatai közé emelt.

Sikerrel vívta meg a mexikói világbajnokság selejtezőit, illetve barátságos mérkőzésen győzött az NSZK ellen Hamburgban, a walesiek ellen Cardiffban és a brazilok ellen a Népstadionban is.

1985 végén a londoni World Soccer Év edzője választásán egyetlen szövetségi kapitány sem előzte meg.

A mexikói Mundial kudarca után külföldre ment, két éven át Kuvaitban dolgozott. 1988 nyarán hazatért, s újból szövetségi kapitányi kinevezést kapott, ám a bundabotrány kirobbanása után, mivel nem látta biztosítottnak az elképzelt szakmai munka folytatását, lemondott. Finnországban, dolgozott, majd 1990-ben, Kaszás Gábor tragikus halála után, fél évre a Videoton edzője lett. 1990 és 1992 között a Kispest-Honvédot irányította, az első idényben bajnoki címet nyert. Miután távozott Kispestről, rövid ideig újra Kuvaitban tevékenykedett, majd némi kihagyás után a BVSC szakmai munkáját irányította. Később a Vasast (2000–2001), illetve rövid ideig az Újpestet (2003–2004) irányította.

Közben vezette a magyar edzőképzést, s rendszeresen dolgozott nagy tornákon a FIFA és az UEFA felkérésére is, a technikai elemző csoport megbecsült munkatársaként. Szakkönyveket írt, publikált.

2007 végén szakmai igazgatóként az FC Fehérvár (később Videoton) szakmai igazgatója lett. Ugyanebben az évben ő lett az Orbán Viktor által alapított Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia szakmai irányító testületének elnöke és az akadémia szakmai koncepciójának kidolgozója. 2009 nyarán, kényszerhelyzetben, ő lett a Vidi vezetőedzője. Csapatával az első évben a második helyen végzett, majd a 2010–2011-esben megszerezte a klubtörténet első bajnoki címét. Csak kevésen múlott a duplázás, de Videoton, Mezey doktor távozásának bejelentése napján, elveszítette a Kecskeméti TE elleni kupadöntőt – foglalta össze pályafutását a Magyar Labdarúgó-szövetség.

Kiemelt kép: Mezey György (Fotó: MTI/ Beliczay László)