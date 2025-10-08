Legutóbb a szerdán elhunyt Mezey Györggyel jutott ki foci-vb-re a magyar csapat

A szerda hajnalban, 84 éves korában elhunyt Mezey György első szövetségi kapitányi időszakában jutott ki az 1986-os mexikói világbajnokságra a magyar labdarúgó-válogatott, amely azóta sem szerepelt a világeseményen. Az MTI sportszerkesztőségének összeállítása felidézi a negyven évvel ezelőtti időszakot, a magyar csapat útját a vb-re, majd a mexikói szereplést.

A hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek közepén a magyar nemzeti együttes három világbajnokságon is részt vett, 1978-ban Argentínában Baróti Lajos, négy évvel később Spanyolországban Mészöly Kálmán, míg újabb négy év múlva Mexikóban Mezey György volt a szövetségi kapitány.

A 84 éves korában szerdán elhunyt szakember 1983-ban vette át a válogatott irányítását, miután eldőlt, hogy a csapat nem jut ki az 1984-es Európa-bajnokságra. A három, még lejátszandó Eb-selejtező közül Mezey György irányításával az együttes az Anglia elleni 3-0-s vereség mellett Dániát 1-0-ra legyőzte, majd Görögországgal 2-2-es döntetlent ért el, ezután következett a felkészülés a mexikói vb selejtezőjére.

A sorrendben 13. tornán – a spanyolországihoz hasonlóan – már 24 válogatott vett részt, ebből 14 európai.

A selejtezőben Mezey György együttese egy négycsapatos csoportba került, Ausztria, Ciprus és Hollandia társaságában, s csak a csoportgyőzelem jelentett automatikus vb-részvételt, egy esetleges második helyezéssel pótselejtezőt kellett volna vívnia az együttesnek.

A magyar válogatott azonban az Ausztria elleni hazai 3-1-es győzelemmel kezdte a sorozatot 1984 őszén, majd Hollandiában és Cipruson is egyaránt 2-1-re nyert, így kedvező helyzetben várhatta a folytatást.

A holland válogatott legyőzése kimagasló teljesítménynek számított akkoriban is, elvégre a németalföldi csapat 1974-ben és 1978-ban világbajnoki ezüstérmes volt, a rotterdami mérkőzésen pedig mások mellett Marco van Basten, Ruud Gullit, Erwin Koeman és Frank Rijkaard is pályára lépett. Nem mellékesen az a holland válogatott a mexikói világbajnokság után két évvel Európa-bajnokságot nyert.

A vb-selejtezők tehát 1985 tavaszán folytatódtak, a Mezey-csapat pedig Ciprustól (2-0) a Népstadionban, míg Ausztriától (3-0) Bécsben sem kapott gólt, és az utolsó forduló eredményétől függetlenül kiharcolta a részvételt a világbajnokságra.

Mezey Györgynek és a magyar labdarúgó-válogatottnak hatalmas ünneplésben lehetett része Bécsben (Fotó: MTI/Németh Ferenc)

Az utolsó fordulóban a holland válogatott a Népstadionban 1-0-ra nyert, és pótselejtezőt játszott, amelyen aztán alulmaradt a belgákkal szemben.

Mezey György irányításával tehát a magyar válogatott készülhetett a kilencedik, s mindeddig utolsó világbajnoki szereplésére, amely azonban a mai napig érthetetlen kudarccal végződött.

A torna C csoportjában a Szovjetunió elleni 6-0-s vereséggel kezdte szereplését a nemzeti együttes 1986 júniusában, s bár négy nappal később ugyancsak Irapuatóban 2-0-ra legyőzte Kanadát, a későbbi bronzérmes Franciaország ellen sem volt esélye (0-3) a leóni összecsapáson, így a huszonnégyes mezőny tizennyolcadik helyén végzett.

Az MLSZ a Facebook-oldalán emlékezett meg Mezey Györgyről.

Az óriási csalódást jelentő vb-szereplés után az 1985-ben még az év szövetségi kapitányának választott Mezey György távozott a válogatottól, amelynek irányítását 1988 őszén öt mérkőzésre még elvállalta.

Kiemelt kép: Mezey György, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya az osztrákok elleni bécsi vb selejtezőn 1985-ben (Fotó: MTI/Németh Ferenc)