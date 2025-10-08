Dollármilliárdos lett Cristiano Ronaldo, a labdarúgók között ő az első a világon

Cristiano Ronaldo vagyona meghaladta az egymilliárd dollárt, amivel ő lett az első dollármilliárdos labdarúgó a világon.

A magyar válogatottal azonos világbajnoki selejtezőcsoportban szereplő portugál együttes csapatkapitánya

a Bloomberg Billionaires Index becslése szerint már 1,4 milliárd dolláros vagyon felett rendelkezik.

Kiemelték, hogy az ötszörös aranylabdás játékos június 26-án hosszabbította meg szerződését 2027-ig a szaúdi al-Nasszr futballcsapatával, és az egyezség értéke a sajtó szerint több mint 400 millió dollár, ami mellett Ronaldo még 15 százalékos részesedést kapott a klub tulajdonából is.

„Ronaldo 2002 és 2023 között több mint 550 millió dollár fizetést kapott, tízéves szerződést írt alá a Nike-val, amelynek értéke évente közel 18 millió dollár és további megállapodásokat kötött olyan márkákkal, mint az Armani és a Castrol, amelyek több mint 175 millióval növelték vagyonát. 2023-as átigazolása az al-Nasszrhoz évi 200 millió dollárnyi adómentes bevételt hozott neki, valamint 30 millió dolláros átigazolási bónuszt is kapott” – áll a Bloomberg jelentésében.

A portugál sztár emellett 665 millió követőjével az Instagram legnépszerűbb személyisége, ami szintén jelentős bevételi forrás a számára a szponzorok által.

A Nemzetek Ligája-címvédő portugálok két forduló után hat ponttal vezetik vb-selejtezős csoportjukat, szeptemberben Budapesten 3-2-re nyertek Marco Rossi magyar válogatottja ellen. A két együttes jövő kedden Lisszabonban találkozik, előtte a magyarok szombaton Örményországot, a luzitánok pedig Írországot látják vendégül.

Kiemelt kép: A portugál Cristiano Ronaldo, miután megszerzete csapata negyedik gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai F csoportjának Örményország–Portugália mérkőzésén Jerevánban 2025. szeptember 6-án (fotó: MTI/EPA/LUSA/José Sena Goulao)