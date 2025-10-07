Szokatlan felállás: kutyákkal vonultak pályára a játékosok a Ferencváros–Paks mérkőzésen

Menhelyi kutyákkal vonultak ki a pályára a játékosok vasárnap a Ferencváros és a Paksi FC mérkőzésén, hogy felhívják a figyelmet az örökbefogadás fontosságára.

„Az állatok világnapja alkalmából gazdára váró kutyákkal vonultak a pályára a játékosok a Ferencváros–Paks előtt” – írta a Nemzeti Sport, amely megosztotta az erről készült videót is.

Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos megjegyezte, hogy szimbolikus és felemelő pillanat volt ez. „Mert az állatvédelem akkor lehet igazán sikeres, ha minden alkalmat megragadunk, hogy felhívjuk a figyelmet az örökbefogadás fontosságára is” – tette hozzá.

A mérkőzés végül 2-2-es döntetlennel zárult, az éllovas vendégek egy 93. percben értékesített tizenegyessel pontot mentettek a Groupama Arénában. Az M4 Sport részletes összefoglalóját a mérkőzésről itt olvashatja.

Kiemelt kép forrása: Facebook/Nemzeti Sport Online