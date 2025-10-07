A „világsztárrá vált” török lövész ismét reflektorfényben – laza stílusával otthon, az Európai Bajnokok Ligájában is hódít

A párizsi 2024-es olimpián világszerte figyelmet keltő, jellegzetesen laza és könnyed stílusáról ismert ezüstérmes sportoló, Yusuf Dikeç aranyérmet szerzett hazájának az isztambuli ESC Európai Bajnokok Ligája légpisztoly versenyében.

Jellegzetes szemüvegét és fehér pólóját viselve – sapka és bármiféle kiegészítő nélkül –, egyik kezét lazán a zsebébe dugva, ugyanabban a pózban, mint a párizsi olimpián, Törökország lövészlegendája ismét magára vonta a világ figyelmét – ezúttal hazájában.

Az 52 éves sportoló az isztambuli ESC Európai Bajnokok Ligájában aranyérmet szerzett légpisztoly kategóriában csapattársával, Mustafa Inannal együtt, miután a döntőben legyőzték Németországot – ez az újabb győzelem ismét a közösségi média kedvencévé tette őt.

„Hazai közönség előtt, ráadásul az első ízben Isztambulban megrendezett tornán képviselni hazámat hatalmas megtiszteltetés. Itt aranyat nyerni pedig rendkívül boldoggá tesz”

– mondta Dikeç a verseny után a Türkiye Today című lapnak.

Az aranymeccs teljes videóját itt lehet megtekinteni.

🇹🇷 Yusuf Dikec from Turkey winning gold medal at European Championships 2025, he does it again very casually

pic.twitter.com/GplhORFv6S — World of Statistics (@stats_feed) October 5, 2025

A 2024-es párizsi olimpián, pályafutása ötödik ötkarikás szereplése során, Dikeç a lövészsport egyik legismertebb alakjává és világszinten is jelenséggé vált.

A 10 méteres légpisztoly vegyescsapat versenyszámban megszerzett ezüstérme – amelyet csapattársával, Şevval İlayda Tarhannal együtt nyert –

Törökország első olimpiai érme volt a lövészet történetében, és egyben Dikeç az ország legidősebb olimpiai éremszerzője lett.

A sportoló legközelebb az ISSF Lövész Világbajnokságon (puska/pisztoly kategóriákban) lesz látható, amelyet november 6. és 18. között rendeznek Kairóban, Egyiptomban.

Kiemelt kép: Yusuf Dikec (Fotó: Yasin Akgul/AFP)