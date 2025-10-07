A „világsztárrá vált” török lövész ismét reflektorfényben – laza stílusával otthon, az Európai Bajnokok Ligájában is hódít

Jellegzetes szemüvegét és fehér pólóját viselve – sapka és bármiféle kiegészítő nélkül –, egyik kezét lazán a zsebébe dugva, ugyanabban a pózban, mint a párizsi olimpián, Törökország lövészlegendája ismét magára vonta a világ figyelmét – ezúttal hazájában.
Az 52 éves sportoló az isztambuli ESC Európai Bajnokok Ligájában aranyérmet szerzett légpisztoly kategóriában csapattársával, Mustafa Inannal együtt, miután a döntőben legyőzték Németországot – ez az újabb győzelem ismét a közösségi média kedvencévé tette őt.
„Hazai közönség előtt, ráadásul az első ízben Isztambulban megrendezett tornán képviselni hazámat hatalmas megtiszteltetés. Itt aranyat nyerni pedig rendkívül boldoggá tesz”
– mondta Dikeç a verseny után a Türkiye Today című lapnak.
Az aranymeccs teljes videóját itt lehet megtekinteni.
A 10 méteres légpisztoly vegyescsapat versenyszámban megszerzett ezüstérme – amelyet csapattársával, Şevval İlayda Tarhannal együtt nyert –
Törökország első olimpiai érme volt a lövészet történetében, és egyben Dikeç az ország legidősebb olimpiai éremszerzője lett.
A sportoló legközelebb az ISSF Lövész Világbajnokságon (puska/pisztoly kategóriákban) lesz látható, amelyet november 6. és 18. között rendeznek Kairóban, Egyiptomban.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Yusuf Dikec (Fotó: Yasin Akgul/AFP)