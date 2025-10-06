„Végre megcsináltam!” – mondta a TikTok-sztár, aki világrekordidő alatt kerékpározott fel az Eiffel-torony 686 lépcsőfokán

Nem sok olyan sportvilágrekord létezik, amely több mint 23 évig fennmarad. Másrészt kevés olyan rekord van, amelyre ránézve az ember azt kérdezi: „Honnan jött egyáltalán az ötlet ehhez?” Pénteken az egyik ilyen különös rekord megdőlt, amikor Aurélien Fontenoy kerékpáros és közösségimédia-sztár feltekert biciklijével az Eiffel-torony második emeletére – ez a legmagasabb pont, ahová lépcsőn fel lehet jutni.

A teljesítményt 12 perc 30 másodperc alatt érte el, ezzel majdnem hét perccel megdöntve a korábbi rekordot, amelyet Hugues Richard állított fel 2002-ben.

A 686 lépcsőfokon való kerékpározásról azonban tudni kell, hogy közben nem igazán lehet tekerni.

„Ehhez a kihíváshoz befogom a fékemet, és a gumit kell összenyomnom, mert nincs rugózásom vagy ilyesmi — ez egy merev bringa” – mondta Fontenoy a CNN Sportsnak adott interjúban. „Szóval pumpálni kell a fékkel, és ugrani, ugrani, ugrani – rengeteget!”

Rengeteg felkészülésre volt szükség ahhoz, hogy idáig eljusson – számtalan órát töltött az edzőteremben vagy ugrókötéllel gyakorolva.

És ez nem is Fontenoy első kihívása:

már más párizsi épületeket is „meghódított”, sőt, az észtországi tallinni tévétoronyra is feljutott kerékpárral.

A francia sportoló számára azonban legalább ilyen nehézséget jelentett egy világrekord-kísérlet megszervezése Európa egyik leghíresebb nevezetessége köré.

„Ezt a kihívást talán három-négy éve kezdtem el megszervezni. Négy éve a Tour Trinity-toronynál kezdtem, és az Eiffel-torony lett volna a következő cél. De aztán jött a Covid–19, majd az olimpiai játékok, aztán az építkezés és a festés (az Eiffel-toronynál). Szóval rengeteg munka volt, mire sikerült megszervezni!” – magyarázta.

Az is fokozta a nyomást Fontenoy számára, hogy ez a rekordkísérlet olyan régóta előkészületben volt.

„Csak egyetlen esélyünk volt. Az előző rekord 2002-ben született, és húsz évbe telt, mire újra megszervezhettük ezt a kihívást – rengeteg munka van benne. Azt mondtam magamnak, nem hibázhatok. Szóval igen, volt bennem némi feszültség. Amikor az ember elmondja a barátainak, hogy meg fogom dönteni a rekordot, és ezt a szponzorainak is bejelenti, akkor mindenki elvár tőle valamit”

– mesélte.

„Amikor célba értem, teljesen kifulladtam. Tizenkét percig tartott, de az a tizenkét perc százszázalékos erőfeszítés volt. Nagyon boldog voltam, még ha nem is mutattam ki – számomra ez egy komoly lelki teher volt, hogy sikerüljön megdönteni a rekordot” – tette hozzá.

Fontenoy, aki öt éve vonult vissza a hegyikerékpáros versenyzéstől, ma már ezekkel a látványos világrekord-kísérletekkel szeretné tovább feszegetni saját határait, és népszerűsíteni azt a sportot, amit igazán szeret.

De van egy sokkal gyakorlatiasabb oka is annak, miért vállalkozik valaki arra az őrültségre, hogy „nyusziugrásokkal” tekerjen fel az Eiffel-toronyra.

„Ha az ember egy kisebb sportágat űz, mint a trial kerékpározás, nagyon nehéz megélni pusztán a versenyekből” – magyarázta a 35 éves sportoló. „Ezért más megoldásokat kell találnunk: pénzt keresni vagy szponzorokat bevonni.”

Ez a stratégia pedig bevált: Fontenoy-nak, több mint egymillió követője van a TikTokon és a YouTube-on is, ahol kihívásvideókat, oktatóanyagokat és kerékpárteszteket oszt meg.

„Az volt az ötletem, hogy több tartalmat készítsek, és ezzel egy szélesebb közönséget is elérjek. Emellett jó alkalom volt arra is, hogy megmutassam, miről szól ez a sport, és csináljak valami igazán őrült dolgot, amit eddig senki sem próbált”

– mondta.

„Ez számomra egy hatalmas projekt volt: azt akartam megmutatni, hogy a kihívást és a közösségimédia-tartalomgyártást össze lehet kapcsolni.”

És a francia bringás még nem áll meg itt.

„A tervem az, hogy felmásszak a világ legnagyobb tornyaira” – mondta mosolyogva. „Már most kapcsolatban vagyok több torony üzemeltetőivel is szerte a világon. A végső cél pedig: feljutni a Burj Khalifára, a világ legmagasabb épületére” – hangsúlyozta a kerékpáros.

Kiemelt kép: Aurelien Fontenoy (Fotó: Martin Bureau/AFP)