Kiengedték a nepáli kórházból a magyar hegymászót, Nagy Mártont

Nagy Márton hegymászót kiengedték a nepáli Manipal Oktató Kórházból, tünetei vesekőre voltak visszavezethetőek – tájékoztatta a Magyar Dhaulagiri Expedíció az MTI-t vasárnap.

A hegymászó jelenleg Pokharában pihen – számolt be a fejleményekről a közlemény szerint Nagy Márton kötéltársa, Klein Dávid. A tájékoztatóban felidézték, hogy Nagy Márton súlyos fájdalmai és egyéb tünetei (hányás, émelygés, szédülés) október 2-án hajnalban kezdődtek. A helikopteres kiemelést és a kórházba szállítást rossz látási körülmények miatt csak október 3-án, a reggeli órákban hajtották végre – írták.

„ Marciból odafent, az alaptáborban vesekő távozott, ez okozta a rendkívüli fájdalmakat, a hányást és a gyulladást. Sajnos még van odabent, aminek ki kéne jönnie”

– idézték a közleményben Klein Dávidot, hozzátéve, hogy a hegymászó a kórházban infúziót és gyógyszereket kapott.

Nagy Márton a kommüniké szerint úgy fogalmazott: „most először kerültem ilyen hirtelen kórházba. Tudom, ez nem egy ritka eset, mégis ijesztő, amikor egy elszigetelt világban ér a meglepetés”. Klein Dávid most, hogy társát biztonságban tudhatja, megkezdte az alaptáborba való visszatérésének megszervezését, míg Nagy Márton visszatérésének esélyei jelenleg még bizonytalanok – olvasható a közleményben.