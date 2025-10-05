A vajdasági Magyarkanizsa lovasa nyerte a 2025-ös Nemzeti Vágtát

Rozs Anna Júlia, a vajdasági Magyarkanizsa lovasa nyerte Vajk nevű lovával a 18. Nemzeti Vágta döntőjét vasárnap, a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban.

Az MTI híradása szerint a 2025. leggyorsabb lovasa címet elnyerő Rozs Anna Júlia a Nemzeti Vágta vándordíját, egy 1848-as huszárszablyát, valamint egy herendi Hadik-huszár szobrot vehetett át az ünnepélyes díjátadón. A babérkoszorút Nagy István agrárminiszter akasztotta a versenyző nyakába. A döntőben másodikként ért célba Rigó Loretta, Tahitótfalu lovasa. A harmadik helyezett Csiki Laura, Szentkirály versenyzője lett, míg a negyedik helyen Ács versenyzője, Takács Péter végzett. A nap folyamán lezajlott döntő futamok közül a Kocsitoló versenyben a Készenléti Rendőrség csapata győzött, második helyen az erdélyi Kraszna-Táltos csapat végzett, harmadikként pedig Abony csapata ért célba.

A Huszárgyerek Vágta döntőjében Holczer Hanna, Vasad képviseletében aratott győzelmet Young Pie nevű lován Szilvásvárad, Törökszentmiklós és Mátyásföld lovasa előtt. A Nemzeti Vágta nemzetközi futamán öt ország lovasai álltak rajthoz. A győzelmet az Egyesült Királyság színeiben Stephen Heeley szerezte meg Maximus nyergében Szlovákia és Magyarország lovasát megelőzve. A Fogatvágta döntőjében az első helyet a Köncsögi Ménes szerezte meg Nagy Gábor hajtó vezetésével. Második lett a Mátai Ménes Hortobágy fogata, míg harmadikként a Mezőhegyesi Ménes fogata ért célba.

Az első alkalommal megrendezett Hagyományőrző huszárversenyt Félegyházi Botond nyerte Bihari Buda és Major Sándor előtt. A Kishuszár Vágtán Vasad lovasa, Rakottyai Judit diadalmaskodott a döntőben, BT Newtown Road nevű lován, megelőzve Törökszentmiklós és Köveskál lovasát.

A beszámoló szerint pénteken a gyorsasági szimultán és ügyességi fordulókból álló Nemzetközi Rendőr Lovasversenyen nyolc ország lovas rendőrei mérték össze tudásukat. A 26 induló közül a legeredményesebb versenyzőnek a szlovák Marian Zgola bizonyult. Szotyori Nagy Kristóf versenyigazgató a háromnapos eseményt összegezve kiemelte: a 18. Nemzeti Vágta célja megszületése pillanatától idén elért „nagykorúságáig” változatlan maradt: életre kelteni és modern tartalommal megtölteni a lovas hagyományokat.

Véleménye szerint a seregszemle – amelynek szervezői és résztvevői között ezúttal is nagy figyelmet kapott az állatvédelem – szellemisége méltón örökíti tovább „a magyarság évszázados lovas nemzet jelzőjét.” Szotyori Nagy Kristóf arról is beszélt, hogy az idei év újdonságaként a huszárságról új versenyszámmal emlékeztek meg. Egyúttal úgy fogalmazott:

„a gyermekeket érintő futamok növekvő népszerűsége pedig a Nemzeti Vágta „motorja és utánpótlásának biztosítéka.”

A díjátadó után méneshajtás zárta a Nemzeti Vágtát, amelynek „történelmi arca” ebben az évben a 18 éves huszár, Ráday Pál volt, aki az 1848-49-es szabadságharc egyik legvakmerőbb csapatparancsnokaként írta be magát a magyar történelembe.

Kiemelt kép: A győztes Rozs Anna Júlia, Magyarkanizsa versenyzője a 18. Nemzeti Vágta döntője után a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban 2025. október 5-én. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)