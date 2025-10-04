Helikopterrel kellett kimenteni egy magyar hegymászót a Himalájáról

Súlyos rosszullét miatt szakadt félbe Nagy Márton expedíciója a Dhaulagirén. A hegymászót helikopterrel szállították kórházba, ahol kiderült: vesekő okozta a rendkívüli fájdalmakat.

Nagy Márton hegymászót október 4-én délután kiengedték a nepáli Manipal Oktató Kórházból, jelenleg Pokharában pihen – közölte társa, Klein Dávid a közösségi oldalán.

A rosszullét még október 2-án hajnalban kezdődött, amikor Nagy erős fájdalmakra, hányásra, émelygésre és szédülésre panaszkodott. Klein Dávid csak erős fájdalomcsillapítókkal tudta ideiglenesen enyhíteni a tüneteket, végül a biztosítón keresztül kezdték megszervezni a helikopteres mentést.

Október 3-án reggel a két mászót két lépcsőben szállította le a helikopter, 8:45-kor landoltak a kórház kertjében.

A végleges diagnózis még aznap délután született meg: a hegymászónál vesekő okozta a komoly fájdalmat és a gyulladást. Bár egy kő már az alaptáborban távozott, további kövek még bent maradtak.

Nagy Mártont egy éjszakára bent tartották a kórházban, infúziót és gyógyszeres kezelést kapott, majd október 4-én engedték ki. Társa, Klein Dávid végig mellette maradt, és most a saját visszatérését szervezi a Dhaulagiri alaptáborába.

Mint írta, kár lenne veszni hagyni az eddigi munkát: a páros már két akklimatizációs kört teljesített, sátraik és felszerelésük továbbra is a magasabb táborokban maradt.

Hogy Nagy Márton vissza tud-e térni a hegyre, még bizonytalan. Klein Dávid azonban tovább folytatja az expedíciót: időjárási előrejelzéseket elemez, és keresi a módját, hogyan juthat vissza az alaptáborba, akár Pokharából indulva, akár Marphából vagy Tatopaniból csatlakozva egy szállítmányhoz.

A két magyar hegymászó szeptember 6-án indult a 8167 méter magas Dhaulagirire, céljuk, hogy oxigénpalack és magashegyi teherhordók segítsége nélkül érjék el a csúcsot.

Kiemelt kép forrása: Klein Dávid/Facebook