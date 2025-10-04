George Russell rajtolhat az élről a Szingapúri Nagydíjon

Az MTI híradásába megjegyezte, hogy a 27 éves pilótának ez az idei második pole pozíciója. A második helyen a címvédő és négyszeres világbajnok, a pontversenyben harmadik holland Max Verstappen végzett a Red Bull-lal a villanyfényes időmérőn, így ő kezdheti meg a vasárnapi körözést Russell mellől az első sorból. A harmadik időt az összetettben éllovas ausztrál Oscar Piastri autózta McLarenjével a városi pályán, míg csapattársa a második helyen álló brit Lando Norris ötödik lett.
A 62 körös Szingapúri Nagydíj vasárnap 14 órakor rajtol. A teljes rajtsorrend:
1. sor:
George Russell (brit, Mercedes)
Max Verstappen (holland, Red Bull)
2. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
3. sor:
Lando Norris (brit, McLaren)
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
4. sor:
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
Isack Hadjar (francia, RB)
5. sor:
Oliver Bearman (brit, Haas)
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
6. sor.
Nico Hülkenberg (német, Sauber)
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
7. sor:
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
Liam Lawson (új-zélandi, RB)
8. sor:
Cunoda Juki (japán, Red Bull)
Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
9. sor:
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
10. sor:
Esteban Ocon (francia, Haas)
Pierre Gasly (francia, Alpine)
Kiemelt kép: A második helyezett Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője (b) és a harmadik helyezett George Russell, a Mercedes brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)