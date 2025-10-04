Azt hitték, lebénult: súlyos sérülést szenvedett a KSI vízilabdázója a Honvéd elleni meccsen

Egy órára félbeszakadt a péntek esti bajnoki mérkőzés, miután Irmes Márton, a KSI vízilabdázója komoly sérülést szenvedett a Honvéd ellen. A játékost kórházba szállították, állapota azóta stabilizálódott.

Péntek este drámai pillanatok zajlottak le a KSI és a Honvéd bajnoki vízilabda-mérkőzésén. Irmes Márton, a KSI játékosa szerencsétlenül ütközött a vendégcsapat montenegrói légiósával, Nikola Moskovval. Az eset teljesen véletlen volt, ám súlyos következményekkel járt: a vízből is ki kellett emelni Irmes Márton, mert az ütközést követően úgy tűnt, hogy lebénult. A találkozó emiatt több mint egy órára félbeszakadt, végül a Honvéd 15–7-re győzött. Irmest mentő vitte kórházba, ahol alapos vizsgálatok után végül hazaengedték.

A KSI vezetőedzője szerint a játékos ugyan még komoly fájdalmakkal küzd, de állapota javul.

Később maga Irmes is megszólalt a szövetség közösségi oldalán. A sportoló hangsúlyozta: nem haragszik ellenfelére, hiszen vétlen balesetről volt szó.

„Szerencsére nem történt nagy baj”

– írta a játékos.