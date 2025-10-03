Műsorújság
Zidane fia az algériai válogatottban

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.03. 10:06

| Szerző: hirado.hu
Meghívót kapott az algériai válogatottba Luca Zidane, a franciákkal világbajnok futballsztár, Zinedine Zidane fia.

Az afrikai ország szövetsége csütörtökön közölte, hogy a nemzetközi szövetség engedélyezte a 27 éves kapus országváltását, aki korosztályos szinten még a francia válogatottban szerepelt. Így a spanyol másodosztálybeli Granada játékosa pályára léphet ebben a hónapban a Szomália és Uganda elleni világbajnoki selejtezőkön.

A váltás azért volt lehetséges, mert Luca Zidane nagyszülei Algéria kabiliai régiójából származtak.

Algéria jelenleg a kontinentális selejtezőben a G csoport éllovasa 19 ponttal, és négy ponttal megelőzi Ugandát. Ha a hátralévő két meccséből az egyiket megnyeri, akkor kijut a jövő nyári, észak-amerikai világbajnokságra.

Kiemelt kép: Luca Zidane – Fotó: AFP

