Wayne Rooney szerint Szoboszlai Dominik jobb, mint Florian Wirtz

Gyenge formáról, megoldandó nagy kérdésekről ír a francia hírügynökség a Liverpool labdarúgócsapatának hullámvölgye kapcsán, és szakértőket idézve érzékelteti, hogy már az idény eleji sorozatos győzelmek alkalmával sem működött olajozottan a gépezet, így Arne Slot vezetőedzőnek sürgősen meg kell oldania a problémákat.

A címvédő Liverpool – amely nagyon eredményesen indította az idényt – a Premier League-ben az élen áll öt győzelemmel és egy vereséggel. Az előző fordulóban maradt alul 2-1-re a Crystal Palace vendégeként, az eredmény azonban a helyzetek alapján lehetett volna sokkal kedvezőtlenebb is, Alisson Beckernek köszönhető, hogy ez nem így történt. A brazil kapus azonban megsérült a szerdai, isztambuli Bajnokok Ligája-mérkőzésen, melyen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata 1-0-s vereséget szenvedett Sallai Roland együttesétől, a Galatasaraytól.

Szombaton a Chelsea elleni rangadó vár a Liverpoolra, melynél Jamie Carragher, a csapat egykori védője szerint nem csak az a gond, hogy a legutóbbi két meccsen elmaradt a várt eredmény. A klub korábbi sztárja úgy véli, jelenleg káosz érzékelhető a csapaton belül, aminek szerinte az oka – és ezt a véleményt más szakértők is osztják –, hogy nem sikerült az újonnan érkezett játékosok beépítése.

A nyáron, illetve az idény elején csatlakozott a kerethez három támadó – Hugo Ekitiké, Florian Wirtz és Alexander Isak –, illetve két védő – Kerkez Milos és Jeremie Frimpong –, de Carragher összegzése szerint a Liverpool egyelőre semmit sem nyert támadásban, ugyanakkor sokat vesztett a védelem stabilitásából. Külön kiemelte a 22 éves német Wirtzet, elfogadta, hogy egyelőre igyekszik alkalmazkodni egy új bajnoksághoz, de úgy folytatta egyszerűen nincs a megfelelő szinten és ki kell kerülnie a kezdőcsapatból.

Wayne Rooney, az angol válogatott korábbi gólerős csatára is kitért a német futballista teljesítményére. Mint azt megjegyezte, nem az érte kifizetett magas átigazolási összeggel van baja, és nem is magával a játékossal, illetve a képességeivel, hanem a csapatban elfoglalt helyével.

„Most akkor ő egy harmadik középpályás? Szerintem inkább támadó. És ha közte és Szoboszlai között kell választanom, Szoboszlait választom”

– tette hozzá.

Ehhez képest a magyar válogatott csapatkapitánya az idényben többször jobbhátvédként játszott, ahogy legutóbb, Isztambulban is. Több kritika éri a Liverpool védelmét, elsősorban Ibrahima Konaté teljesítményét illetően, Arne Slotnak azonban nincs nagy mozgástere, mert a fiatal Giovanni Leoni sérült. A rangadóra nem számolhat a vezetőedző Beckerrel, de bizonytalan a játéka Ekitikének és Federico Chiesának is.

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik a magyar labdarúgó-válogatott stadionbejárásán a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 5-én. A magyar csapat az ír válogatott ellen lépett pályára Dublinban a 2026-os világbajnokság selejtezőjében szeptember 6-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)