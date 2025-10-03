Bemutatták a 2026-os labdarúgó-világbajnokság labdáját, a Triondát

A három rendező, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ismert szimbólumai, a csillag, a juharlevél és a sas is megjelenik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság csütörtökön bemutatott hivatalos labdáján.

Különlegessége, hogy

500 hertzes mozgásérzékelővel látták el, melynek köszönhetően valós idejű adatokat továbbít a videobírónak, így lehetővé teszi egyes vitatott játékhelyzetek pontosabb elemzését és hozzájárul a precízebb bírói döntésekhez.

Ez a technológia segíthet a kezezések megítélésében vagy éppen az olyan szabálytalan büntetőrúgás észrevételében, amelyet dupla érintéssel hajtanak végre.

A labdát Trionda névre keresztelték, ami spanyolul három hullámot jelent. A nemzetközi szövetség (FIFA) közleménye szerint a játékszeren a három rendező országra utaló piros, zöld és kék színvilág dominál, míg a teljesen új, négypanelű szerkezet folyékony geometriája a labda nevében szereplő hullámokat idézi. Ezek a panelek középen háromszöget alkotnak, utalva a három rendező ország történelmi egyesülésére. Megjelenik a labdán az arany szín is díszítésként, amely tisztelgés a FIFA trófeája előtt, egyben pedig annak a hangsúlyozása, hogy a világbajnokság a nemzetközi szövetség zászlóshajója.

Az adidas a 15. vb-labdáját ismertetve kiemelte, hogy a mély varrások és a dombornyomott grafika által a Trionda remek aerodinamikával és stabilitással rendelkezik a levegőben, továbbá a tapadását kedvezőtlen időjárási körülmények között is megőrzi.

„Az adidas egy újabb ikonikus vb-labdát alkotott, amelynek dizájnja a jövő évi házigazdák egységét és szenvedélyét testesíti meg. Alig várom, hogy lássam ezt a gyönyörű labdát a hálóba vágódni. Elkezdődött a visszaszámlálás a valaha volt legnagyobb világbajnokságig, a labda már gurul!” – mondta Gianni Infantino, a FIFA elnöke.

A tengerentúli esemény lesz az első vb, amelyen 48 csapat vesz részt. A csoportsorsolást december 5-én az Egyesült Államok fővárosában, Washingtonban tartják, noha addigra az összes résztvevő még nem lesz ismert.

Kiemelt kép: A Trionda névre keresztelt 2026-os FIFA férfi világbajnokság mérkőzéslabdája a bemutatásakor New Yorkban, 2025. október 2-án. A 2026-os FIFA férfi világbajnokságra 2026 júniusa és júliusa között kerül sor, a mérkőzéseket Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban rendezik meg – Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP