Elhunyt Kopeczky Lajos, a legendás sportújságíró

Életének 90. esztendejében meghalt az ország egyik legjellegzetesebb hangú sportújságírója és televíziós műsorvezetője, Kopeczky Lajos.

Hosszú, súlyos betegség után, 90 évesen elhunyt Kopeczky Lajos, legendás sportriporter – közölte Pásztor László, Erdőkertes polgármestere a Blikk-kel. Az újságíró 1935. július 26-án született Budapesten, Ferencvárosban. 1959-ben építészdiplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, de elvégezte a zenei konzervatóriumot is.

A Magyar Televíziónál 1969-től főállásban dolgozott. Többek között a Telesport riportere, majd húsz évig a Híradó sportkommentátora volt. Hatvanadik születésnapján ment nyugdíjba az MTV-től.

Kopeczky Lajos 35 évig volt tagja a magyar újságíró labdarúgó-válogatottnak. 2002-ben a Pest vármegyei Erdőkertes alpolgármestereként is nevet szerzett magának. 2011-ben megkapta a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét, 2017-ben pedig Prima Primissima díjjal tüntették ki a magyar sajtóért végzett munkájáért.

Kiemelt kép: Kopeczky Lajos építészmérnök, újságíró, riporter (Fotó: MTI/Czimbal Gyula)