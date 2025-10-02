Durván elszálltak az árak: megindult a jegyértékesítés a 2026-os labdarúgó-vb-re

Szerdán megkezdődött a jegyértékesítés a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendez meg közösen. A jegyek ára a négy évvel korábbi tornához képest jelentős mértékben emelkedett, bizonyos kategóriákban többszörös áremelkedés látható. A döntőre például a legolcsóbb jegy ára is megközelíti a hétszázezer forintot.

Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő 23. labdarúgó-világbajnokságot június 11. és július 19. között rendezik meg tizenhat helyszínen. A most először 48 csapattal megrendezett vb belépőinek első körös árusítására szeptemberben lehetett jelentkezni. A nemzetközi szövetség (FIFA) közlése szerint

eddig 216 országból összesen 4,5 millióan adták le jegyvásárlási igényüket és közülük sorsolás útján választották ki azokat, akik a mostani árusítási időszakban jegyhez juthatnak.

A FIFA a sorsolás nyerteseit hétfőtől kezdődően emailben értesítette, megadva számukra a napot és azon belül egy idősávot, amikor vásárolhatnak. A szövetség ugyanakkor felhívta a figyelmet rá, garanciát nem tud adni arra, hogy lesz az igénynek megfelelő elérhető jegy a megadott időpontban – számolt be a Nemzeti Sport.

„Ez nemcsak egy kiemelkedő szám, hanem egy erős üzenet is egyben. Az egész világ részese akar lenni a 2026-os labdarúgó-világbajnokságnak, ami minden idők legnagyobb, legbefogadóbb és legizgalmasabb rendezvénye lesz” – kommentálta a jegyigénylők 4,5 milliós táborát Gianni Infantino, a FIFA elnöke. A Nemzeti Sport szerint az igénylések száma azért is imponáló, mert jelenleg még csak a résztvevő csapatok kevesebb mint fele ismert, a vb csoportjait majd decemberben sorsolják.

Dinamikus az árazás, de az már most látszik, hogy nagyon elszálltak a jegyárak

A FIFA azt is bejelentette, hogy a világbajnokságon „dinamikus árazást” vezetnek be. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy míg a csoportmérkőzésekre viszonylag olcsón, akár hatvan dollártól (ez jelenlegi árfolyamon nagyjából 20 ezer forint) is lehet belépőt vásárolni, azzal szemben a döntőért a legdrágább kategóriában 6730 dollárt (átszámítva kb. 2,2 millió forint) kell kifizetni a jegyért.

De a döntőre még a legolcsóbb, 4. kategóriában is 2030 dollárba (jelenlegi árfolyamon átszámítva 670 ezer forintba) kerül egy jegy.

Alighanem a dinamikus árazásnak tudhat be, hogy a többi mérkőzésre ennél azért jóval olcsóbban lehet bejutni majd: szembeötlő például, hogy a bronzmeccsnél a legolcsóbb jegyek mindössze 165 dollárért (55 ezer forintért) kelnek el, vagyis 12-szeres az árkülönbség (a korábbi vb-ken ennél jóval kisebb volt a differencia a döntő és a bronzmeccs közt). De érdekes az árazást nézve például az is, hogy az egyik, Los Angelesben rendezett negyeddöntőre a bronzmérkőzés legolcsóbb jegyárának többszörösétől, 410 dollártól indulnak az árak:

Full list of World Cup ticket prices next year as published by the NY Times. Minimum price for the final set at $2,000. Football is NOT for the fans! pic.twitter.com/hb7l5PEpuE — Douglas Bagley (@dougbagleyfdl) October 2, 2025

Érdemes az árakat összevetni az előző vb-vel is, mivel a 2022-es, katari tornához képest gyakorlatilag az összes kategóriában többszörös áremelkedést lehet megfigyelni. Pár példával szemléltetve: a statista.com adatai szerint Katarban a torna legolcsóbb jegye még mindössze 11 dollárnak megfelelő áron volt elérhető – ez 5 és félszeres árkülönbség a mostani árhoz mérve.

Ami a döntőt illeti, akkor 206 dollár volt a legolcsóbb jegy, vagyis közel tizedannyiba került, mint 2026-ban fog.

A legdrágább, 1. kategóriás döntős jegy pedig 1607 dollárnak megfelelő áron volt megvásárolható – vagyis több mint négyszer akkora volt ezen a szinten is az árkülönbség.

„Úgy gondolom, az üzenet az, hogy »Szerezzék be a jegyeket minél hamarabb«, különösen, ha tudják, hol lesznek, vagyis ha abban a városban élnek, vagy a három rendező ország szurkolói, és már tudják, mikor és hol fognak játszani [a csapataik]. Tehát ez az üzenet: »Szerezzék be a jegyeket minél hamarabb«, mert bármi megtörténhet” – mondta Heimo Schirgi, a világbajnokság operatív igazgatója a jegyáraknál látható differenciáról.

Lesz még lehetőség jegyet venni, de vannak azért kérdőjelek is a torna körül

Az értékesítés személyenként és mérkőzésenként legfeljebb négy jegyre korlátozódik, és a torna teljes időtartamára senki sem vásárolhat negyvennél több belépőt.

Aki most nem jut jegyhez, annak később is lesz rá esélye: a második, úgynevezett korai jegysorsolási szakasz október 27. és 31. között lesz, a vásárlási időszak pedig november közepétől december elejéig tart.

A harmadik, véletlenszerű kiválasztási szakasz december 5. után kezdődik, ekkor tartja a FIFA a vb sorsolását, így ismertté válnak a résztvevő válogatottak mérkőzésidőpontjai.

Az AP News azt is megjegyezte: a FIFA azt sem közölte egyelőre, hogy pontosan hány jegyet tervez eladni a szerdán indult első időszakban, vagyis nem világos, hogy mind a 4,5 millió igénylő jegyet kap-e most. Mindenesetre azt tudni lehet, hogy

a rendelkezésre álló jegyek összesített száma a stadionok látogatói száma, illetve a 104 megrendezett mérkőzés alapján 7,1 millió körül van (de ebben a számban valószínűleg benne vannak azok a jegyek is, amelyek nem kerülnek forgalomba).

Mindeközben kérdésessé teszi a helyzetet az is, hogy az Egyesült Államokban bevándorlásügyi razziák folynak jelenleg is, szigorodtak a beutazási feltételek, ami csökkentheti a külföldiek érdeklődését. Az amerikai idegenforgalmi hatóságok máris csökkenést tapasztaltak a külföldi látogatók számában az idei évben, és még egyes amerikai rendezővárosok szervezői is elismerték, hogy a politikai helyzet hatással lehet a nézőszámra.

Donald Trump elnök pedig, aki szoros kapcsolatban áll a FIFA-elnök Infantinóval, felvetette, hogy

még az Egyesült Államokon belül még a rendezővárosok is megváltozhatnak, ha valahol nem lesz megfelelő a közbiztonsági helyzet.

Az Egyesült Államokban jelen állás szerint a következő városok lesznek a rendezők: East Rutherford (New Jersey), Inglewood (Kalifornia), Foxborough (Massachusetts), Houston, Arlington (Texas), Atlanta, Seattle, Santa Clara (Kalifornia), Philadelphia, Kansas City (Missouri) és Miami Gardens (Florida)

Kiemelt kép: a világbajnoki trófea az oroszországi labdarúgó-világbajnokság záróünnepségén a moszkvai Luzsnyiki stadionban 2018. július 15-én, a Franciaország – Horvátország döntõ kezdete elõtt. (MTI/EPA/Peter Powell)