Edzője nem hibáztatja Szoboszlait a 11-es miatt

Arne Slot, a Galatasaray otthonában 1-0-ás vereséget szenvedett Liverpool labdarúgócsapatának vezetőedzője nem hibáztatja Szoboszlai Dominikot a meccset eldöntő büntető előtti szituációért.

„Néha az ellenfél ravaszabb, mint mi. Nem tudom Domot hibáztatni azért a szituációért. Egy 20 százalékos büntetőesélyből csinált a csatáruk egy százszázalékosat. El kell ismerni, nagyon ravasz volt” – mondta a holland szakember a Bajnokok Ligája második fordulójának kedd esti mérkőzése után, melynek a 16. percében Burak Yilmaz tört be a Liverpool 16-osának jobb oldalán, csinált egy cselt a lendületből érkező Szoboszlaival szemben, akinek a visszalendülő keze arcon találta őt, mire a török csatár azonnal az állához kapott, és elterült a földön.

Slot arról is beszélt, hogy

az eredmény miatt csalódott, de tanítványai sokkal jobban játszottak, mint szombaton a Crystal Palace vendégeként elbukott bajnokin, és nincsenek messze a tavalyi szezonban mutatott formájuktól.

„Az első félidőben mutatott játékunk tetszett. Az, ahogy uraltuk a játékot, ahogy kedvező lehetőségeket teremtettünk a támadóinknak. A második játékrészben már sokkal kevesebbet nyújtottunk, ám ennek az egyik oka az volt, hogy rengeteget állt a játék, nem volt folyamatos futball” – elemezte a találkozót a holland szakember. „A Galatasaray otthonában nehéz játszani, ahogy a Crystal Palace stadionjában is, most pedig megyünk majd a Chelsea-hez egy újabb nehéz meccsre.”

Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya a találkozót követően azt mondta, hogy a „buta” hibákat ki kell küszöbölni a jövőben.

„Utálok veszíteni, viszont nincs ok a pánikra, de egyértelműen javulnunk kell”

– jelentette ki a holland klasszis, aki szerint pozitívum, hogy a Crystal Palace otthonában elveszített hétvégi angol bajnokin mutatottnál jobban játszott a csapat. „Akarat szempontjából nagyot léptünk előre, rengeteget dolgoztunk, ami ugyanakkor nem volt túl nehéz, mert a hétvégén nagyon rosszak voltunk. Az a feladat, hogy a helyzeteinket gólra váltsuk, ne adjunk az ellenfélnek büntetőt, és ne kövessünk el ostoba hibákat. Tovább kell dolgoznunk, és egységesnek kell maradnunk, erre kell koncentrálnunk.”

A meccsen a Liverpool sérülés miatt elveszítette kapusát, Alissont, aki nem játszhat majd a Chelsea ellen, ráadásul Hugo Ekitikét is le kellett cserélni. A mérkőzésen Szoboszlai és Kerkez Milos végig pályán volt, míg a törökök magyar válogatott támadója, Sallai Roland a 72. percben állt be csereként.

Kiemelt kép: A Liverpool játékosa, Dominik Szoboszlai és a Galatasaray játékosa, Ismail Jakobs (Fotó: EPA/Erdem Sahin)