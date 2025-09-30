Renitens fociszurkolóik miatt büntette meg a szerbeket a FIFA

Szurkolóinak viselkedése miatt pénzbüntetést és részleges stadionbezárást szabott ki a szerb szövetségre a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA).

A FIFA fegyelmi bizottsága a három héttel ezelőtti világbajnoki selejtezőn történtekért büntetett, amelyen az angol labdarúgó válogatott 5-0-s győzelmet aratott Belgrádban.

Az okok között szerepel lézerfény sportszerűtlen használata, „nem megfelelő gesztusok” és a himnusz megzavarása.

A FIFA ezekért 80 ezer svájci frank (csaknem 33,5 millió forint) pénzbírságot szabott ki a szerb szövetségre, a nemzeti csapat soron következő, Albánok elleni hazai vb-selejtezőjén pedig legalább a stadion 20 százaléka le lesz zárva jövő héten szombaton.

A szerb szövetség keddi közleményében kiemelte:

mindent megtesz, hogy a jövőben hasonló incidensek ne fordulhassanak elő.

A szerbek ellen már korábban is zajlott eljárás az Andorra ellen júniusban játszott mérkőzésen tanúsított szurkolói viselkedés miatt, az angolokat így már 15 százalékkal csökkentett nézőszámmal fogadta a válogatott.

Kiemelt kép: Szeptember 10-én nagyon kikaptak a szerbek Belgrádban az angoloktól (Fotó: MTI/EPA/Andrej Cukic)