A magyar és a székely lobogót is felvitte a világ tetejére a csíkszeredai csodalány

Sántha Xénia szerdán meghódította a nepáli Mansiri-Himalájában található hegy csúcsát. A csíkszeredai hegymászónő a Maszolnak adott interjúban elmondta, milyen nehézségekkel kellett szembenéznie a csúcstámadás során és azt is, miért vitte magával a magyar és a székely zászlót is a különleges expedícióra.

Jobban van Sántha Xénia, kiengedték a kórházból. A csíkszeredai csodalány a Maszol.ro-nak nyilatkozva elmondta, vélhetően még napokig szédülni fog és komoly fagyási sérülései vannak.

„Ha egy kicsit még tovább maradok a hidegben, lehet, most nem lenne lábujjam.

A kezelőorvos szerint volt még egy enyhébb agyi ödémám, magashegyi betegség. Kaptam perfúziókat, gyógyszereket és vissza kell majd járnom kötözésre. Egy éjszakát töltöttem a kórházban, miután helikopterrel lehoztak a hármas táborból. Azért nem többet, mert az expedíciót szervező cég nem fizette ki a kórházi ellátást” – sorolta a sportoló.

„Én egyébként nagyon gyorsan mentem fölfelé, tele voltam energiával. Nem is tudom, honnan volt annyi erőm.

Utolsó előttiként indultam el a mi csapatunkból és másodikként érkeztem meg a négyes táborba. Aztán az energiáim kifogyóban voltak, a négyes tábortól körülbelül öt óra alatt értünk el a csúcsig, de pontosan nem tudtam figyelni az időt. Arra emlékszek, hogy rettenetesen hosszú és fájdalmas volt. Öt méterre voltam a csúcstól, amikor vissza akartam fordulni, mert annyira fáztam, hogy kibírhatatlannak éreztem, végül mégis el tudtunk indulni és feljutottam a tetejére” – idézte fel a csúcstámadást.

„A csúcstól öt méterre nem éreztem semmit, de amikor fölértem. és sikerült leülnöm, kikaparnom a zászlót a táskámból, akkor ütött meg igazából, hogy hol is vagyok. Láttam a képeket, végigmentem fejben a történéseken, de

még kell pár nap, amíg feldogozom, hogy hol is voltam”

– tette hozzá.

„Erdélyben és Magyarországon is laktam.

Első magyar nőként és legfiatalabb magyarként jutottam el a valódi csúcsra, ezért fontosnak tartottam a magyar zászlót, de mivel csíkszeredai vagyok, a székely zászló sem maradhatott el”

– sorolta Xénia, aki a magyar nemzeti lobogót és a székelyzászlót is kibontotta a csúcson.

„Szeretnék még eljutni nyolcezres csúcsokra, de ez attól függ, hogy találok-e szponzort, mert elég drága. Vannak olyan csúcsok, amiket magyarok, legalábbis magyar nők még nem teljesítettek és nagyon jó lenne beírni a nevünket az expedíciós könyvbe” – vallott a terveiről Sántha Xénia.

Kiemelt kép forrása: Sántha Xénia közösségi oldala