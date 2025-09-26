Több kulcsemberüket nélkülözve kell helyt állniuk a Fradi hokisainak Dél-Tirolban

Olaszországi, egészen pontosan dél-tiroli túra előtt áll a Ferencváros jégkorongcsapata az osztrák központú jégkorong bajnokságban (ICEHL). A Fradi hokiszakosztályának beszámolója szerint a zöld-fehéreknek sérülés, illetve betegség miatt több kulcsemberüket nélkülözniük kell ezen a hétvégén.

Mint ismert, az ICEHL-be idén felvételt nyert magyar jégkorong-rekordbajnok Ferencváros múlt vasárnap a Tüskecsarnokban két alapjátékidős és egy hosszabbításos vereséget követően az Innsbruck elleni 6-2-es sikerrel már negyedik bajnokiján megszerezte első három pontot érő győzelmét, amivel a zöld fehérek jelenleg négy ponttal a liga kilencedik helyét foglalják el.

Az FTC-Telekomra ezen a hétvégén egy olaszországi, dél-tiroli túra vár, pénteken este az előző szezon rájátszása során elődöntös, a jelenlegi tabellán negyedik helyen álló Bolzano (Bozen), míg szombaton a Pusteria (Pustertal) vendégei lesznek.

A klub a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy

ezeken a mérkőzéseken több kulcsemberüket nélkülözniük kell; a svéd Alexander Ytterell, a kanadai Max Trepanier és a magyar válogatott Hadobás Zétény sérülés, míg Horváth Milán betegség miatt nem léphet jégre.

Örömteli hírként közölték ugyanakkor viszont, hogy a BJAHC-val korábban létrejött együttműködés keretében a fiatal Jurkovics Bence csatlakozott a Fradi-keretéhez erre a túrára és kaphat egy nagyon komoly bizonyítási lehetőséget. A liga másik magyar csapata, a pillanatnyilag hat ponttal hetedik Hydro Fehérvár AV 19 vasárnap a jelenlegi listavezető szlovén Olimpija Ljubljana vendége lesz majd. Kiemelt kép: Sofron István, a Ferencváros sokszoros magyar válogatott jégkorongozója góllövés közben. (Fotó: facebook.com/fradihoki)