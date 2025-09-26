Hősiesen küzdve, emberhátrányban mentett pontot a Ferencváros az Európa-ligában

A magyar bajnoki címvédő Ferencváros több mint 50 percen keresztül emberhátrányban játszva 1-1-es döntetlent játszott a vendég Viktoria Plzennel a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának első fordulós mérkőzésén csütörtökön.

A Groupama Arénában valamivel több mint 16 ezer néző előtt játszott összecsapáson a csehek kerültek előnybe Rafiu Durosinmi 16. percben szerzett góljával, a házigazda zöld-fehérek pedig Cebrails Makreckis kiállítása miatt az első félidő utolsó perceit, valamint a teljes második játékrészt emberhátrányban játszották végig.

Az utolsó másodpercekben a csereként beállt Aleksandar Pesic fejesgóljával azonban így is sikerült egy pontot otthon tartania az FTC-nek, amely a jövő csütörtökön sorra kerülő második fordulóban a belga Genk vendége lesz.

Egy perc sem telt el a mérkőzésből, máris ziccerbe került a Plzen, de a csehek támadója kecsegtető helyzetből célt tévesztett és Dibusz kapuja mellé lőtt. A Ferencváros ezután igyekezett megbecsülni a labdát, ám sok volt a pontatlanság a játékában, így a vendégek gyakran lódulhattak meg. A gyors és kombinatív cseh játékot a zöld-fehérek kisebb szabálytalanságokkal próbálták megtörni, aztán viszont egy védekezésbeli figyelmetlenséget kíméletlenül kihasznált a Plzen.

A Ferencváros a 32. percben jutott el először kapura lövésig, Tóth Alex jobboldali szabadrúgását követően Keita próbálkozott, de kísérlete a kapu mellé-fölé szállt. Ötlettelennek és az ellenfélénél lassabbnak tűnt a vendéglátók futballja, nem sokkal a szünet előtt pedig még nehezebbé vált a helyzetük: Makreckis a rivális térfelén elkövetett, érthetetlen szabálytalanság miatt megkapta a második sárga lapját és a játékvezető kiállította.

Fordulás után a két cserével átalakított és az emberhátrányra átálló Ferencváros ugyan nem játszott alárendelt szerepet, de igazán komoly helyzetet egészen a 65. percig nem tudott kialakítani. Akkor Tóth Alex szabadrúgása után röviden szabadított fel a cseh védelem, a 16-osról az ötösre visszarúgott labdába pedig Ötvös kapott bele, de a labda kicsivel a kapu fölé perdült. A második félidő első 20 percében ugyanakkor a Plzennek is akadtak lehetőségei, ám ezeknél a befejezések pontatlanok voltak.

A hajrára aztán felpörgött a tempó, mindkét együttesnek volt esélye a gólszerzésre, sőt, Varga Barnabás a 89. percben öt méterről fejelhetett kapura, a labda a középen helyezkedő kapus ölében kötött ki. A második félidőben nagyot küzdő Ferencvárosnak végül mégis egy fejesgóllal sikerült döntetlenre mentenie az összecsapást, a 10 perccel korábban pályára küldött Pesic remek megmozdulásának köszönhetően így nem vereséggel rajtolt az alapszakaszban a magyar bajnoki címvédő.

Európa-liga, alapszakasz, 1. forduló:

Ferencvárosi TC-Viktoria Plzen (cseh) 1-1 (0-1)

Groupama Aréna, 16 117 néző, v: Sander van der Eijk (holland)

gólszerzők: Pesic (94.), illetve Durosinmi (16.)

kiállítva: Makreckis (37.)

sárga lap: Makreckis (10., 37.), Cissé (90.), Pesic (95.), illetve Durosinmi (14.), Jemelka (74.)

Ferencváros:

Dibusz – Cissé, Raemaekers, Gartenmann (Joseph, 74.) – Makreckis, Tóth A. (Pesic, 84.), Ötvös (Levi, 84.), Keita (Kanichowsky, a szünetben), O’Dowda – Gruber (Cadu, a szünetben), Varga B.

Plzen:

Jedlicka – Jemelka, Paluska, Dweh – Memic, Cerv, Souaré, Doski – Ladra (Visinsky, 70.) – Durosinmi (Zeljkovic, 86.), Vydra (Adu, 77.)

I. félidő:

16. perc: a középpálya közepén Raemaekers nézett el egy cseh passzt, a labda pedig így a leshatáron belül helyezkedő Durosinmihez került, aki nagyjából a 16-osig jutott, ott egy testcsellel kibillentette egyensúlyából Cissét és nagyon pontosan bombázott Dibusz kapujának jobb sarkába (0-1).

II. félidő:

94. perc: Kanichowsky bal oldalról beívelt labdájára Pesic érkezett remekül és a kimozduló kapus felett a hálóba csúsztatott (1-1).

Kiemelt kép: Aleksandar Pesic, a Ferencváros játékosa a gólja után a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának első fordulójában játszott Ferencváros TC – Viktoria Plzen mérkőzésen a budapesti Groupama Arénában 2025. szeptember 25-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)