Konkoly Zsófia bronzérmes 400 m gyorson

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.25. 15:47

Konkoly Zsófia bronzérmet szerzett 400 méter gyorson csütörtökön a szingapúri paraúszó-világbajnokságon.

A szám párizsi paralimpiai bajnoka 4:48.77 perccel ért célba és az ausztrál Lakeisha Patterson (4:39.40), valamint a horvát Emma Mecic (4:42.55) mögött végzett a harmadik helyen az S9-es sérültségi kategóriában.

Konkoly Zsófia korábban ezüstöt nyert 100 m pillangón és bronzot 200 m vegyesen a szingapúri vb-n. A csütörtöki versenynapon Hotz Csenge az S10-es kategóriában 100 m pillangón hetedik lett. A távol-keleti viadalon 60 ország több mint 600 versenyzője vesz részt.

Kiemelt kép: Konkoly Zsófia  (Fotó: MTI/MOB/Szalmás Péter)

