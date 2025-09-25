Első magyar nőként hódította meg a Himaláját Sántha Xénia, a csíkszeredai csodalány

Első magyar nőként sikeres csúcstámadást hajtott végre a nepáli asiri-Himalájában található 8163 méter magas Manaszlu-hegyen a csíkszeredai Sántha Xénia.

Sikerrel zárult Sántha Xénia Himalája-expedíciója, a csíkszeredai lány elérte a nepáli Mansiri-Himalájában található 8163 méter magas Manaszlu csúcsát. A kimerült hegymászó a 3-as számú táborig tudott önerőből visszatérni, ahonnan helikopterrel Katmanduba szállították – számolt be a Maszol.ro.

Jelenleg a nepáli fővárosban kezelik. Xénia mindkét lábán fagyási sérüléseket szenvedett, de hamarosan elhagyhatja a kórházat.

A fiatal nő egy 14 fős nemzetközi expedíció tagjaként indult a küldetésre, amelyet szerdán sikerrel teljesített.

A hegymászó a Maszol.ro érdeklődésére elmondta, hogy

a végletekig kimerülten, fagyási sérülésekkel a lábán tért vissza a csúcsról

a 7300 méter magasan fekvő 3. számú táborba, ahonnan már nem tudta folytatni az ereszkedést.

Végül helikopterrel hagyta el a Himaláját, Katmanduba szállították, ahol jelenleg kórházi kezelés alatt áll a fagyási sérülései miatt.

Sántha Xénia 25 évesen az első magyar nő és a legfiatalabb magyar, aki elérte a vadregényes magaslatot.

Korábban magyar nő még sohasem érte el a csúcsot.

